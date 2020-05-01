高雄今破35°C！未來一週都好熱　各地「高溫30°C起跳」

▲連假各地天氣暖熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

時序進入春夏，各地天氣逐漸轉熱，中央氣象局表示，今日最高溫為高雄甲仙山的35.5度，週六到週一天氣依然穩定，西半部高溫可達36度。週二、週三鋒面靠近，北部、東北部可能有局部短暫陣雨，但雨量不大。

氣象局表示，今日各地天氣暖熱，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區則有午後雷雨。各地氣溫偏高，西半部約31度，中南部、大台北地區約32到33度，東部地區約28到29度。氣象局也對台南市、高雄市發佈黃色高溫燈號。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一週天氣都是多雲到晴為主，週末與週一天氣穩定，受熱力作用影響，北部、東半部、中南部山區須注意午後雷雨，週日台東還有焚風發生機率。

▲氣象局發佈高溫資訊。（圖／氣象局提供）

陳伊秀表示，週二、週三台灣北部海面有鋒面接近，北部、東半部可能有局部短暫陣雨，若沒有下雨也會比較悶熱，花東、中南部山區則會有午後雷雨。週日、週五恢復多雲到晴的穩定天氣，中部以北山區有午後雷雨。

陳伊秀表示，未來一週天氣暖熱，各地高溫都30度以上，中南部可能會有36度高溫。至於各地早晚低溫則約22到24度，為舒適偏暖的溫度，已逐漸接近夏季氣溫。