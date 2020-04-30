開庭過程曝！刺死鐵路勇警獲判無罪　兇嫌10字回應：沒有意見，請人找錢交保

記者吳奕靖、陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰2019年7月3日於火車上處理補票糾紛，孰料，卻遭一名鄭姓男子竟持刀捅傷他，當下他為保護其他乘客安全，甚至以全身壓制鄭男，直到救援人力來才鬆手，不過李男送醫後仍宣告不治。嘉義地院30日審理結果出爐，以「精神問題」判鄭男無罪，而現在開庭過程也曝光，鄭男得知無罪僅表示，「沒有意見，請人找錢交保。」

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方主張鄭男有思覺失調症，但仍有辨識、控制能力，因此應要判無期徒刑，不過開庭時法官認為鄭男是受「精神狀態」影響所致，判其無罪。根據刑事第316條規定，視為撤銷羈押，上訴期間內得命具保，責付或限制住居，而鄭男當下聽到無罪判決後，10字回應「沒有意見，請人找錢交保」，鄭男的辯護律師提及「被告家庭狀況不好，請給被告較低的交保金額」。

結論時，審判長卓春慧表示「具保前繼續羈押，因鄭男為中低收入戶，應以50萬元為適當，准予停止羈押，上訴前交保都可，目前暫時羈押」，除了無罪、以50萬元交保，鄭男須強制就醫5年，可上訴。對此，李承翰雙親聽完審理結果後，表示「50萬太低，跟情況差了十萬八千里」，難以接受這項說法。

▲李承翰父親聽完結果直搖頭。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鐵路勇警李承翰。（圖／翻攝當事人臉書）

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