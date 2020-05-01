補助因疫情卡關...陳瑩力促原民假牙補助「回溯至今年1月1日」





▲陳瑩爭取原民假牙補助回朔自今年一月。（翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

原住民假牙補助計畫因疫情遲遲未上路，在民進黨立委陳瑩極力協調要求下，成功爭取到「回溯假牙補助至今年1月1日」。

原住民假牙補助計畫在今年1月1日公布，近期卻因為「防疫期間」及協調「便民措施」，導致原民會延誤頒布假牙補助計畫。有媒體報導指國民黨立委鄭天財促成補助回朔，事實上，陳瑩看到好政策遲遲未上路，極力向原民會協調爭取，應放寬申請規定，補助回朔至1月1日起均可使用。

根據規定，今年已裝置假牙者，可依規定申請補助，另外，急需裝置假牙者，可先裝假牙再申請補助。

陳瑩透過臉書說明，「已裝置假牙」申請方式為檢附申請書、領據、健保特約牙科醫療院所診斷證明及病歷表，寄送戶籍地縣市政府申請；「未裝置假牙」申請方式是至健保特約牙科醫療院所提出申請，由牙科醫療院所提供口腔檢查後，填寫申請書及診治計畫，寄送至戶籍地縣市政府，收到經審核後之通知，即可至牙科醫療院所裝置假牙，再由牙科醫療院所向縣市政府請款。

針對「健保特約牙醫診所都可申請」部分，陳瑩進一步指出，過去政府的假牙補助政策，都必須前往地方政府委託的診所才可以申請。為提高方便性，也要求原民會，應該改為「健保特約牙醫診所都可申請」。