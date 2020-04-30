快訊／殺警無罪！「鑑定報告僅參考」檢方上訴提5理由駁：兇嫌未喪失辨識能力

▲嘉義地檢嗆法院忽略其他證據。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者邱茀濱、翁伊森／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年遭桶死，鄭姓兇嫌被法院判定患有思覺失調症，今（30）日獲判無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。對此，嘉義地檢署晚間火速上訴，提出鄭嫌未喪失辨識能力、具一般的邏輯思維等5個理由反駁法院。嘉義地方法院回應，抗告書和上訴理由書明天轉台南高分院審理。

判決出爐後，檢方稍早認為法官邏輯出現錯誤後，晚間就提出鄭嫌未喪失辨識能力、具一般的邏輯思維等等5點反駁法院。

以下5點理由：

一、 辨識能力於本件是指被告不知殺人是違法行為，或誤以為有正當防衛事由可以殺人。然被告多次自承他知道殺人是不對的，亦自承他當時殺警是情緒控制不好所致，以及只是為了給對方警告，而非基於正當防衛等語。參以其他客觀證據，顯見被告案發時並未喪失辨識能力。

二、 思覺失調症的急性發病狀態並不代表必然會喪失辨識能力。而本件經多位證人之證詞、被告本身之供詞及相關錄影畫面等證據資料可知，被告於案發當天的表現，除了具有被害妄想之外，其他的行為表現均與一般普通人無異，可以聽地懂他人所講的話並給予正確回應與配合，而他人也可以聽地懂被告想要表達的意思，被告在他人的面前完全沒有任何自言自語、答非所問的情形存在。同時被告知道要去找政府單位或民意代表陳情，但不需要跟大賣場裡的店員廢話多說，也知道沒買票就搭火車是違法的、被抓到也會心虛害怕，及刀子具有殺傷力，不能拿在手上公然展示，不然會造成別人恐慌，也會讓自己被警察抓走，這些都在在證明被告在被害妄想發作的同時，一般的邏輯思維並沒有問題。

三、 法院認定被告妄想內容與犯案行為之間有關聯之依據，主要均來自被告對自己有利的說詞，並以勉強的理由採信被告的說詞，而排除其他客觀中立的證人證詞，已違背犯罪構成要件應由檢察官舉證，而被告是否具備免責要件，則應由被告舉證之精神。事實上如依各項客觀證據顯示，被告之妄想內容與犯案行為之間並無絕對關聯，只有間接關聯。何況縱有絕對關聯，亦顯不足以認定被告行為時已喪失辨識能力。

四、 被告接受精神鑑定時之智商雖然只有76，但智能不足的標準為70，被告並非已達智能不足之程度。且被告基於趨吉避兇的基本人性，案發後所為之智能測驗成績，亦非無故意表現低落以誤導他人判斷之可能，不應貿然採信。

五、 本件鑑定人之專業僅在於被告「有無罹患精神疾病」之判斷，而被告「是否因此而喪失辨識能力」之判斷，實屬法院職權判斷之範疇，並不受限於鑑定人之意見。

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