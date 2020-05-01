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驚！口罩變面罩　北部客被台南L號兒童口罩嚇到：怎麼那麼大？

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▲L號立體兒童口罩明顯比俗稱大童的立體口罩還要大很多，民眾都向藥師反應這麼大的口罩，小朋友完全無法戴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲L號立體兒童口罩明顯比俗稱大童的立體口罩還要大很多，民眾都向藥師反應這麼大的口罩，小朋友完全無法戴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51連假開始，就有北部民眾到台南旅遊，順便到藥局要買兒童的防疫口罩，藥師告訴他這週配來的兒童口罩都是L號立體口罩，沒有其他尺寸可選，民眾以為是俗稱「大童口罩」，結果拿來比一比，讓北部客嚇一跳：「怎麼那麼大？這根本就是大人的口罩了，難道台南小朋友發育都特別好？」，這讓藥師苦笑不已。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，很多台南的藥局藥師都反映，本週配送來的L號兒童口罩，大部分的小朋友幾乎都無法戴，因為太大了，雖然藥師都有委婉向民眾解說中央配送口罩真的非常辛苦，細節非常繁複，希望民眾能夠體諒，也建議民眾如果真的太大無法配戴，就先不要買，可改到網路購買，那裏才有中童或小童的口罩可選，藥局都是配什麼來就賣什麼，也會將這樣的情形反應給政府知道，讓政府在下週配送時能盡快調整一下，好讓台南的民眾可以在藥局買到較適合多數小朋友可以配戴的口罩，或是也能配一些平面的兒童口罩來讓民眾有較多的彈性選擇。

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▲L號立體兒童口罩明顯比俗稱大童的立體口罩還要大很多，民眾都向藥師反應這麼大的口罩，小朋友完全無法戴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有民眾實測L號的兒童立體口罩，結果大人戴起來感覺都還稍大了一些，若是小朋友戴起來，可能口罩就會變成面罩。

吳振名也說，台南地區的兒童口罩已1個多月都是配送立體口罩，有些民眾不喜歡立體的兒童口罩，是因為怕尺寸大小不合、戴不下就浪費了，也怕小朋友的活動量大、立體口罩的耳掛容易被扯斷，而紛紛要求藥師能給平面口罩，藥師也多建議民眾可改選成人的平面口罩，然後再建議民眾可上網去搜尋如何改大人口罩變成小朋友口罩的教學影片，跟著去做去做，就能讓大人的平面口罩變成兒童平面口罩。吳振名說，但像這種L號的立體兒童口罩，目前好像還沒有看到有效的折法的影片，去教民眾如何變成較小的，所以藥師也無計可施，也希望民眾能夠見諒，藥師也怕L號的兒童口罩賣不出去，庫存量太高，下週就不會再配兒童口罩來，這問題更是傷腦筋。

▲L號立體兒童口罩明顯比俗稱大童的立體口罩還要大很多，民眾都向藥師反應這麼大的口罩，小朋友完全無法戴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲避免台南L號的兒童立體口罩變成小朋友的面罩，政府可能要趕快再補送一批較合適的口罩到藥局作更換，才不會讓台南市民無法在藥局買到合適的兒童口罩。

吳振名強調，每一位藥師都希望民眾能夠買到適合配戴的口罩，來保護好健康與安全，中央在配送口罩的過程也備極辛苦，細節也相當繁瑣，相信政府也都希望民眾能買到合適配戴的口罩，來保護好自己的健康，但這個部分可能需要給政府一些時間來做調配調整，相信政府一定會盡快滿足民眾的口罩需求，也請藥師能再耐心向民眾做解說，以免民眾對政府有誤解，認為政府沒有去關心了解民眾真正的需求，台南市藥師一定會盡量做好民眾與政府之間的口罩德政溝通橋樑，也期待下週配到台南市來的兒童口罩能有更適合的尺寸大小。

吳振名也再次提醒民眾51連假期間，大家還是要如陳時中部長所呼籲的：「可輕鬆，但不能鬆懈」，大家一定要把口罩戴好、戴正確，也保持安全的社交距離，讓我們再次平安度過51連假，早日解除疫情，讓全民能回到正常的生活。

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