印度男單獨外出採購　返家身邊「多個美嬌娘」　媽媽氣到淚崩

▲印度「單身男子」外出採購,回家時身邊多了一個老婆。(示意圖,與本文無關/達志)

記者吳孟臻/綜合報導

新冠肺炎疫情大流行,多國實施鎖國政策,如非必要人民不得出門。然而,印度有名男子出門採購生活用品,沒想到單獨出門的他卻帶著新婚妻子一同返家,出乎預料的行為把媽媽嚇了一大跳!

新冠肺炎席捲全球,截至今日,印度超過3.4萬人確診,1100以上死亡數。印度從3月25日起實施禁足令21天,原定於4月15日解除。但因疫情尚未和緩,印度總理莫迪(Narendra Damodardas Modi)也在4月15日宣布延長封城期限至5月3日。

根據新德里電視台報導,印度加濟阿巴德(Ghaziabad)一名男子古杜(Guddu)在封城後一個人外出採買必需品,卻帶著「新娘」兩人一起到家。男子媽媽被兒子的行為嚇壞了,拒絕接受這個來路不明的媳婦,「我沒有認可這段婚姻!」媽媽含著表達自己的憤怒。

Mother sent son to buy grocery, he returned with a bride. Mom didn’t allow them to enter the house, took them to police station. Couple has no proof that they got married. The priest who got them married told them he can give a certificate only after the lockdown. #UP ki batein pic.twitter.com/MPQG1MQaQY