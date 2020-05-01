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印度男單獨外出採購　返家身邊「多個美嬌娘」　媽媽氣到淚崩

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▲▼印度一場婚禮因賓客吃不飽，發生鬥毆事件，示意圖與本文無關。（圖／達志示意圖）

▲印度「單身男子」外出採購，回家時身邊多了一個老婆。（示意圖，與本文無關／達志）

記者吳孟臻／綜合報導

新冠肺炎疫情大流行，多國實施鎖國政策，如非必要人民不得出門。然而，印度有名男子出門採購生活用品，沒想到單獨出門的他卻帶著新婚妻子一同返家，出乎預料的行為把媽媽嚇了一大跳！

新冠肺炎席捲全球，截至今日，印度超過3.4萬人確診，1100以上死亡數。印度從3月25日起實施禁足令21天，原定於4月15日解除。但因疫情尚未和緩，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）也在4月15日宣布延長封城期限至5月3日。

根據新德里電視台報導，印度加濟阿巴德（Ghaziabad）一名男子古杜（Guddu）在封城後一個人外出採買必需品，卻帶著「新娘」兩人一起到家。男子媽媽被兒子的行為嚇壞了，拒絕接受這個來路不明的媳婦，「我沒有認可這段婚姻！」媽媽含著表達自己的憤怒。


26歲的古杜說明自己兩個月前就和薩維塔（Savita）結婚，只是因為封城沒有證人，他們無法如願拿到結婚證書。古杜表示，「牧師跟我們保證，一旦封城解除，會幫我們申請結婚證書」。

因為封城，薩維塔被要求搬離現在的住處，古杜才會突然帶新婚妻子回到媽媽家。只是媽媽拒絕讓兩人入門，還跑當地警察局向警察抱怨兒子的誇張行為。警察在弄清事情來龍去脈後，聯絡薩維塔的房東，希望讓他們返回薩維塔之前的住所，在封城期間有個暫時落腳的地方。

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