平潭公鐵大橋春節繼續趕工　公路段預計6月份全部貫通

▲平潭海峽公鐵兩用大橋施工已接近尾聲。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省平潭海峽公鐵兩用大橋（又稱：京台高速公路平潭段）的興建工程春節也不休息，聚焦在連接京台高速的公路梁、主橋39號的施工。據了解，目前大練至蘇澳段公路梁已完成95%，公路段預計於今年6月份將全部貫通。

福平鐵路四標二分部安全總監李炳峰日前表示，大橋的興建工程今年有兩個點在春節是不休息的，還會繼續施工，包括連接京台高速的公路梁，還有主橋39號，「因為主橋是關鍵工序，目前正在施工的就是引橋的連接京台高速的公路樑和主橋的公路梁。」

平潭海峽公鐵兩用大橋大練至蘇澳段公路梁共有58跨橋樑主體，編號為0號至58號，其中38號至42號之間的4跨公路梁主體為主線橋，其餘54跨為引橋。李炳峰指出，今年6月份公路段全部貫通，主體就全部完成，平潭海峽公鐵兩用大橋北東口水道段就全部合攏了，另外，引橋預計4月份可以完成。

平潭海峽是世界三大風口海域之一，由於風大、浪高、水深、流急的特點，這座大橋一直被橋梁工程界視為「建橋禁區」。施工進度方面，平潭海峽每年六級以上大風的日子超過300天，7級以上大風超過200天，最大浪高達到9.69公尺，只要風太大、浪太高就不能施工，環境上比「港珠澳大橋」還惡劣。

平潭海峽公鐵兩用大橋全長16.34公里，起點在福建省長樂市松下鎮，經過人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，從蘇澳鎮上平潭島，是世界最長的跨海峽公鐵兩用大橋。

大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的六車道高速公路，是大陸第一座真正意義上的公路、鐵路兩用跨海大橋，項目預計在2019年實現公路通車，在2020年實現鐵路通車。