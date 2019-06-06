全長1.1公里世界最大跨度！平潭海峽公鐵元洪航道橋對接

▲平潭海峽公鐵兩用大橋元洪航道橋主橋完成對接。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

世界最大跨度的跨海峽公鐵兩用斜拉橋：元洪航道橋主橋於5日對接，這座橋是福平鐵路的平潭海峽公鐵兩用大橋，全橋長1188米，其中主跨達532米，為世界同類橋梁之最。福平鐵路線路全長88.433公里，預計在2020年底具備開通運營的條件，也是連接台北的「京台高鐵」重要的組成部分。

《中新社》報導，隨著一塊452.1噸重的的鋼桁梁於5日架設在指定位置，對接的工程宣告完成，元洪航道橋為雙塔雙索面鋼桁混合梁斜拉橋。

▲元洪航道橋主橋全長1188米。（圖／翻攝自《中新社》）

報導指出，福平鐵路是合（肥）福（州）高鐵的延長線，也是（北）京台（北）高鐵的重要組成部分，從福州站起，穿鼓山，跨閩江，引入福州南站，繼而跨烏龍江至長樂區，再通過平潭海峽公鐵兩用大橋跨越人嶼島、長嶼島等。

▲平潭海峽公鐵大橋是中國第一座公鐵兩用跨海大橋。（圖／翻攝自《中新社》）

維基百科介紹，平潭海峽公鐵大橋是中國第一座公鐵兩用跨海大橋，位於福建省福州市，跨越海壇海峽北口，連接大陸一側的長樂市松下鎮和海壇島上的平潭縣蘇澳鎮，其中元洪航道橋跨距1188米；通航淨空高度54米，滿足50000噸級船舶雙向通航。