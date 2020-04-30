日本送38國抗病毒藥「法匹拉韋」無台灣？周志浩揭2原因「暫婉謝」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感抗病毒藥物「法匹拉韋」被視為有望作為治療新冠肺炎藥物，日本政府決定無償提供法匹拉韋給荷蘭、菲律賓等 38 國，名單卻不見台灣？中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，日本曾經徵詢我方需求，考量國內本就有少量儲備，且評估該藥物治療新冠證據不足，暫時婉謝日方好意。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，「法匹拉韋」是抗流感藥物，某些地區，特別是中國大陸在疫情開始時，有醫院使用後認為治療上有改善，被認定為治療新冠病毒藥物的可能選項之一。

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張上淳提到，然而在體外試驗研究發現，該藥物對於新冠病毒效果沒那麼理想，只能說「如果沒有藥物選擇時」也許可以做為選項考慮。國內專家小組在討論給臨床醫師建議可使用哪些藥物選項時，參考當時相關資料，以臨床端立場評估並非急迫需使用藥物，最後並沒有把法匹拉韋納入臨床治療處置指引。此外，疾管署在更早之前為了流感已經準備一批藥物在國內，手頭上不是沒有。

周志浩表示，之前日方有透過管道徵詢我方需求，考量一方面國內有少量儲備，另一方面專家委員會評估目前使用於新冠肺炎證據不太夠，就先暫時婉謝日方好意，有需要會再聯繫。