鄭男殺警判無罪　妻壓力大到搬家想輕生...鄰居嘆：他們夫妻人很好

▲被控殺死鐵路警察的鄭姓男子家人，在案發後不久已搬離租處，據鄭男的鄰居表示，鄭男夫妻人很好，「司法有判決」就好，但也有人認為殺人判無罪，這叫死者家屬難以接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

被控殺死鐵路警察的台南市鄭姓男子，嘉義地院30日以鄭男患有精神疾病判無罪，鄭男人在案發後不久已搬離租處，據鄭男的鄰居表示，鄭男夫妻人很好，「司法有判決」就好，但也有人認為殺人判無罪，這叫死者家屬難以接受。

被控殺死鐵路警察的鄭男，原住在台南市安南區，據了解案發後約一周，鄭嫌妻女就搬離租屋處，鄭妻更因壓力過大，曾揚言自殺，當時里長緊急通報社會局介入輔導，幸未發生憾事。

鄭男舊居鄰居指出，鄭男夫妻租住該處多年，平日雖較少與人互動，但「夫妻人很好，很老實」，但家裡經濟狀況不好，有申請低收入戶」，對於鄭男獲判無罪，鄰居表示：「司法處理（有判決）了就好，沒什麼意見」。

據嘉義地院指出，鄭男因認遭雇主及友人不公平對待，且懷疑有人要謀害自己，取得自己投保之保險金，認為需要防身，即於2019年7月3日下午3時30分，在台南市小北百貨購買紅柄嫁接刀、水果刀各1支。隨後，鄭男搭乘火車，因票種不符被要求補票，鄭男拒絕，在車廂移動並咆哮，警員李承翰獲報前往處理。

鄭男見身穿警察制服的李承翰，情緒更激動，取出藏於褲子口袋內之紅柄嫁接刀，朝李承翰左腹部刺擊，造成被害人左上腹單一穿刺傷，大量出血死亡。經法院審理，認鄭男行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，鄭男2001年起，開始前往奇美醫院精神科門診，並於2010年被醫生診斷罹患思覺失調症，依刑法第19條第1項規定，判決鄭男無罪，並令入相當處所施以監護5年，全案可上訴。

法院指出，案發前2天，鄭嫌思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計，要和女兒一起謀害他，詐領保險金；鄭嫌在嘉義火車站被列車長要求下車時，也妄想有人要害他，語無倫次，足認被告精神狀態極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理之員警﹔法院同意鄭嫌以新台幣50萬元具保後，停止羈押，但在被告具保之前，仍應繼續羈押。



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