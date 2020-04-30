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卡罷韓？校方只能出借2個投開票所　黃捷：市府機器動得很厲害

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▲▼黃捷在臉書表示，高市府施壓校方牽制罷含投票。（圖／黃捷臉書）

▲黃捷在臉書表示，高市府施壓校方牽制罷韓投票。（圖／黃捷臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

中選會日前通過高雄市長韓國瑜的罷免案，6月6日將舉行投票。不過，高雄市議員黃捷30日在臉書指出，有學校向她投訴，教育局要求校方最多只能出借兩個投開票所，甚至要自負防疫相關責任。

黃捷表示，接到學校投訴，關於6/6的罷韓投票，教育局竟要求學校，若是作為投開票所，以最多只能出借兩個投開票所為原則，以免學校承擔防疫漏洞風險及責任。甚至若學校出借為投開票所，相關防疫需學校自行負責。

黃捷認為，「這對於防疫，其實一點幫助都沒有」，倘若原本該校有八個投開票所，縮減至兩個，只會造成投票人潮大排長龍，反而更讓民眾聚集，且無法有效保持安全社交距離，只會更危險。

黃捷說，若是因此迫使選委會須商借其他地點，不但容易使得投票民眾跑錯地點，也會讓相關的防疫資源量能更為龐大（如每個投票地點需另增設發燒篩檢站等），無論怎麼想，都不是好的防疫措施。

黃捷指出，比較好的做法，應該讓學校增開投開票所，以分散人潮，而教育局明明有防疫的觀念，卻硬是這樣做，「我認為只是為了讓民眾因需大排長龍、怕人潮聚集危險、跑錯變更後的投開票所而降低投票意願與有效選票。」

黃捷強調，這段時間以來，從要求寄二階連署回函、撤除罷韓看板到限制投開票所，韓市府無不想盡辦法在找市民的碴，與市民為敵。套一句韓國瑜市長講過的話，「市府機器實在動得很厲害」，市民惟有早日把韓市長請下台，才能結束這段長期的侵擾。

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