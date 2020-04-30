鐵路殺警判無罪　葉毓蘭憂「模仿效應」：只要自稱精神病患就不會有罪

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件，卻遭刺身亡，法官判決30日出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。前警大教授、國民黨立委葉毓蘭受訪時表示無法接受，擔憂此案恐引發模仿效應，讓人認為只要自稱精神病患，殺一兩個人都不會判有罪。

鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到逃票的鄭姓男子卻持刀將他捅傷，而他保護了全車乘客，卻因腹部被捅傷，最後經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。法官判決30日出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，內政部長徐國勇表示，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。

對此，葉毓蘭受訪時表示「不可接受」，並會請警政署、法務部請地檢署提起上訴，她表示，兇手帶著兇刀上火車，在眾目睽睽下攻擊執勤員警，有這麼多目擊證人，加上影片傳播，等於大家都親眼目睹慘劇發生，這樣還判無罪是不可接受的。

葉毓蘭表示，法官的理想認為精神病患不應判刑，當時兇手的行為能力可能已受到限制，但就像廢死一樣，必須要有前提要件，如果精神病患在台灣有非常綿密的防護網，給他們及時治療、約制，可以去考慮精神病患免死，否則照目前狀況，不願意污名化、強調精神病患人權，他們還是在四處趴趴走，甚至很多人認為只要自稱精神病患，殺一兩個人都不會判有罪。

葉毓蘭強調，這次判決絕絕對對會對後續兇殺案的兇手有暗示作用，還會起更多模仿效應。

▲針對殺警案被判無罪，葉毓蘭動怒並在臉書po出照片。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭也在臉書寫下「慟！怒！」兩字，並貼出一張白色上衣的照片，衣服上以紅字寫下「我是神經病，法院認證，殺人無罪，歡迎靠近點」，表達不滿。

她提到，8年前一名方小弟在台南湯姆熊遊樂埸，遭曾文欽隨機揀選殺害，而曾文欽被捕時說「反正殺一、二個也不會判死」，反諷「曾文欽真是太了解台灣的司法了！」