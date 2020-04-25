一名拒絕疫調官兵染疫！葉毓蘭讚韓國瑜「逆時中」超前部署：有遠見

▲立委葉毓蘭指出，韓國瑜市長超前部署，表現可圈可點，高雄迄今仍維持0本土病例。

圖文／CTWANT

敦睦艦隊新冠肺炎染疫風暴震驚全國，截至25日確診官兵已達31人，昨日又爆出一名確診官兵曾至健身房，且與台鐵高雄車班車長足跡重疊，該名車長有發燒症狀，目前一採雖為陰性，但已人心惶惶。國民黨立委葉毓蘭表示，有感近日新聞，她覺得必須為高雄市長韓國瑜說公道話。

葉毓蘭說，敦睦艦隊有300多名設籍高雄的官兵學生，到日前仍有24名拒絕市府進行電話疫調，韓市長曾表示若時限內再不接受即要開罰；而陳時中部長卻在指揮中心的記者會上表示他們「沒有義務配合」且「不適用傳染病防治法」，給韓市長碰了個釘子。她表示，所幸國防部後來居中協調，讓這24名官兵完成疫調。

葉毓蘭認為，這次磐石艦群聚感染疫情爆發，指揮中心遲遲不公佈確診足跡，甚至揚言要開罰擅自公布足跡者，但韓國瑜是民選首長，向高雄市民負責，他希望高雄市民能心安，至少對在高雄隔離的官兵做好疫調，讓其他的市民可以採取因應防疫，有錯嗎？她說，最諷刺的是，指揮中心所公佈的確診案例中，就有曾經拒絕高雄市府疫調的官兵之一。

葉毓蘭表示，平心而論，韓國瑜市長從疫期開始，就努力防疫，超前部署，表現可圈可點，高雄迄今仍然維持0本土病例；韓國瑜在2月就提出了3、4月疫情可能爆發的警告，並從2月起就落實戴口罩，當時台灣正流行「我ok你先領」的活動，韓市長以身作則戴口罩，還遭到不少政敵與網民的冷嘲熱諷，如今足證他當時的遠見是正確的。

葉毓蘭期盼，疫情期間，政府各部門不論地方還是中央，都可以站在同一陣線，此時，應該不分藍綠，才能打敗共同的敵人，平安度過疫災。

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