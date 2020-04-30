北京故宮「避疫3個月」重開館　2.5萬張門票全售光！

▲北京故宮閉館三個月5/1重開放，嚴防爆滿人潮，採取每天5千人分流參觀。（圖／翻攝自新華社微博）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發後，大陸故宮博物院考量遊客聚集，引發大量的交叉感染，自2020年1月25日（正月初一）閉館，歷經三個多月，大陸故宮將於5月1日開館。才一個晚上時間，累計2萬5千張門票全部賣光。

▲過去北京故宮每逢假期，人潮爆滿。（圖／翻攝自新華社微博）

根據大陸澎派新聞指出，故宮昨（29日）發佈恢復開放公告，自5月1日起開館，實行預約、錯峰、限流參觀，門票預約系統開放預約。目前每日限流5000人。發出恢復通告當天晚上，95分鐘後，開館首日5千張門票。截至今天（30日）上午8時，從5月1日到5月5日，一共2.5萬張門票通通搶光。

目前，大陸故宮博物院雖然開放，沒有包含全部區域，有開放的區域集中在中路。其中包括前三殿、後三宮、御花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落。

▲ 疫情期間，北京故宮網紅角樓餐廳維持不開放 。（圖／翻攝自大眾點評）

珍寶館、鐘錶館等室內展廳和室內服務場所暫不開放。午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆暫不開放，開放的原狀陳列殿宇採取殿外護欄隔離的參觀方式。故宮神武門外的角樓咖啡等也暫時沒有接到恢復開放通知。

大陸媒體報導，在故宮工作近40年的工作人員表示，2003年SARS期間，因為參訪人數還沒有很多，故宮並沒有閉館。但這次新冠肺炎疫情來的太兇猛，加上故宮平均一天上萬人潮，這是決定擴大閉館三個多月，也是史上頭一遭。