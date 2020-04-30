疫情爆發竟「找10幾人打麻將」　福建女害人確診「判關1年！」

▲林女在疫情爆發時仍找人打麻將，導致多人確診。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建古田縣一名女子在1月底新冠肺炎疫情還非常嚴峻時，竟找了十多人打麻將賭博，導致至少4人確診，無視官方的防疫規定，於28日被判有期徒刑一年，罰金1.2萬元（約5萬元新台幣）。

根據陸媒報導，古田縣林姓女子從2018年5月開始在自己經營的農藥店內開設地下賭場，以打麻將、打撲克牌等方式賭博，從中抽錢，兩年內至少有數十人光顧過，賺了約1.1萬元人民幣（約4.6萬元新台幣）。

新冠肺炎疫情今年1月爆發後，林女仍持續找人來店內打麻將，無視官方的防疫規定，直到有賭客確診後事情才被爆出來。官方調查後發現，賭場到1月29日都還有人在賭博，賭客約有十多人，至少有4人確診。

事情越鬧越大，林女在2月28日主動到縣公安局投案，並退出違法所得。

福建法院指出，林女以營利為目的，開設賭場，組織多人進行賭博活動，從中抽頭漁利，其行為已構成開設賭場罪，還在疫情防控期間，不顧防控大局，仍開設賭場聚眾賭博，致多人因聚集交叉感染新冠病毒，社會影響惡劣，依法應從重處罰；鑑於其有自首、認罪認罰、退出違法所得等，判有期徒刑一年，罰金1.2萬元（約5萬元新台幣）。