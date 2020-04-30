大型視訊會議室Google Meet全面開放！　Google帳戶一律免費

▲視訊會議軟體 Google Meet 全面啟用免費服務。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

視訊會議軟體 Google Meet 現正式對所有擁有 Google 帳戶的人免費開放，因為疫情導致在家辦公的趨勢，視訊軟體的使用量急速成長。Google 官方證實，此軟體服務將會依序開放給所有的用戶，而iOS和Android用戶也都可以使用。

Google Meet 可運用在企業會議、遠距教學，可以分享螢幕畫面、做一些簡單的排程，並可以上即時字幕，用戶也可以自行選擇偏好的版面。Google Meet 最多同時可以有100位參與者，在疫情期間，這樣的規模從家庭到企業大型會議都相當合適。

目前無法使用的用戶可以先至Meet.google.com進行註冊，當免費服務開啟時就會收到通知。此外，Google 還表示，9月起用戶仍可以免費使用該會議軟體60分鐘。



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►不必是企業 Google Meet進階視訊會議功能免費開放給所有人

►Google Meet功能大進化！ 用Gmail就能連線視訊、最多16人群聊

►簡化名稱！Google視訊會議服務Hangouts Meet更名「Google Meet」