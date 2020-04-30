不必是企業　Google Meet進階視訊會議功能免費開放給所有人

▲Google Meet自五月開始將逐步免費開放給一般大眾使用。（圖／取自G Suite Updates Blog）

記者邱倢芯／台北報導

Google Cloud稍早宣布，未來幾周將逐步開放Google進階視訊會議解決方案Google Meet給所有大眾免費使用，讓所有人都能以更輕鬆、便利的方式進行安全通訊和協同合作。

Google指出，從五月初開始，只要有電子郵件地址（非Gmail帳戶須先以工作或個人電子郵件地址來建立帳戶）的民眾都可以登入Google Meet，並且開始享有和企業與教育用戶同樣的功能與服務，例如輕鬆的排程、分享螢幕畫面、即時字幕和選擇使用者偏好的版面配置，包含展開式並排顯示。

「隨著工作與居家生活之間的界限越來越模糊，Google Meet可以為使用者完善工作會議需求、為大家的線上生日派對提供展開式並排顯示畫面，以及與醫生進行視訊時所需的安全性。」G Suite副總裁 Javier Soltero 表示，現在正面臨全球性的巨變，這影響了從工作場所到學校再到家庭的溝通方式。大家都渴望透過熟悉且安全的工具在各種生活場景 上進行聯繫與溝通。

Google指出，多年來致力於讓Google Meet成為安全且可靠的視訊會議解決方案，並且受到全球學校、政府與企業信任。近幾個月，Google加速推出多項使用者功能，讓Google Meet更加實用。

不論是透過線上醫療系統協助患者的醫院、協助貸款申請者的銀行、協助遠端消費者的零售業者，或是製造商安全地與廠房技師地互動，各產業別的企業都正在使用Google Meet來保持連結。

從下週開始，Google將在未來幾周內逐步開放Google Meet給所有使用者。 雖然使用者 可能無法立即在Google Meet網頁版發起會議，但可以在網頁上註冊，當服務開放時就會收到通知。