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挽回使用者信心　Zoom公告：4/18起付費用戶可選資料中心區域

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▲▼Zoom發公告指出，4/18起付費用戶可選數據存放資料庫區域。（圖／翻攝自Zoom部落格）

▲Zoom發公告指出，4/18起付費用戶可選數據存放資料庫區域。（圖／翻攝自Zoom部落格）

記者邱倢芯／台北報導

視訊會議軟體 Zoom近期因為爆出資安問題，許多用戶對此失去信心，轉投向其他視訊服務的懷抱；為了挽回用戶，Zoom發出公告指出，自4/18起，Zoom付費用戶可以自由選擇自己的會議流量資料，將會放在哪個區域的資料中心，亦可指定不要放在哪一個區域的資料庫中。

Zoom會有這樣的措施其來有自，因為先前曾有人指出，Zoom透過非標準的加密方式，讓北京部分Zoom伺服器可以獲取部分訊息、視訊會議的加密金鑰，還能任意查看會議內容。

在Zoom傳出會將資料回傳到中國的伺服器內後，Zoom執行長袁征也親上火線承認這件事並道歉，不過已讓許多用戶對該服務失去信心。為此Zoom也公開承諾會在90天內停止功能開發，且進一步的修補漏洞。

而就在4/13時，Zoom在自家部落格中表示，自4/18開始，付費用戶可自由選擇會議流量資料存於特定區域的資料中心，亦可選擇不要存於哪一區域的資料庫。

至於免費用戶也不需擔心，雖然不能自由選擇資料會流進哪一個區域的資料庫，但是絕大部分的用戶（非中國用戶）的默認區域會是美國，Zoom保證中國境外的免費用戶數據絕對不會往中國送。

根據這項公告中指出，目前Zoom的資料中心分為美國、加拿大、歐洲、印度、澳大利亞、中國、拉丁美洲、日本與香港。

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