全年票房損失1200億　陸地方祭千萬補貼鼓勵拍「抗疫精神片」

▲大陸今年電影產業受到疫情衝擊嚴峻，有地方在政策中表明，重點支持拍攝反映抗疫精神、脫貧攻堅等題材的內容。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸國家電影局昨召開工作會議時，估算全年票房將損失超過300億元（約合新台幣1265億元）。在製片和宣傳發行基本停滯下，為推進產業重回正常軌道，目前大陸已有北京、上海、浙江、江蘇、湖南、廣東等影視重鎮分別祭出千萬補貼，鼓勵業界拍片，特別是反映抗疫精神、脫貧有關的題材。

據了解，2019年大陸電影院屏幕數量為全球第一、票房全球第二、內容產量全球第三，惟觀察貓眼數據上月統計，3月底時全大陸電影院復工率僅4.61%，後隨海外疫情嚴峻，官方對室內高風險場所防控持續，雖有部分地區考量在五一假期重開影院，但以整體來看，預料短期都都很難有起色。

▲電影院內空無一人。（示意圖／CFP）

大陸國家電影局會議也坦言，從短期看，直接經濟損失巨大，全國電影院暫停營業，製片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失將超過300億元人民幣；中長期來看，經濟下滑等多種因素疊加，以及從國際上來看，全球電影院都遭受重創，將迫使產業格局、生產方式、經營理念深刻調整。

為鼓勵產業能在疫情趨緩後重回正常軌道，目前包括國家電影局、中國電影發行放映協會、中國電影製片人協會推出或響應紓困方案，包括研究推出免徵電影事業發展專項資金，以及其他財稅優惠政策，各類協會也免除相應的會員費用。

以地區來看，北京市電影局提前啟動2020年度北京宣傳文化引導基金，支持電影類、出版類等項目的申報，並重點支持受疫情影響的中小型電影院；上海方面，自貿區臨港新片區在月中發布，取景拍電影最高可獲800萬元人民幣獎勵。

浙江方面，提出1000萬元人民幣專項資金，以及地方如橫店影視文化產業實驗區所在地東陽市，以發放影視拍攝消費券的形式，提供劇組折抵相關費用；江蘇、湖南、廣東也編列1000萬元到4800萬元不等的資金，提供電影企業貸款利息補貼、電影院補貼等。

河南、四川亦推出10多項措施，支持電影產業發展。其中，四川的專項政策內容，還包括鼓勵拍攝有「決勝全面小康、決戰脫貧攻堅、慶祝建黨100週年、反映抗疫精神」等重點題材的影片，最高提供300萬元人民幣的拍攝資助。

▼大陸廣電總局日前也曾在宣布電視劇可恢復拍攝時，表明支持與抗疫精神有關的作品。（圖／路透社）

►我該答應女友嗎？