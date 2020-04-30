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西德州原油狂漲30％！　挪威「18年首次」加入行列：下半年每日減產13.4萬桶

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▲石油,原油。（圖／路透社）

▲原油期貨價格波動受關注。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

周三隨著美國石油儲量增加比預期少，市場在歐洲和美國各城解封前搶進，美國指標油價西德州原油（WTI）期貨價格反而狂漲超過30％。美股吉利德藥廠於同天表示，瑞德西韋的新冠病毒臨床試驗取得積極數據，呼應市場期待，帶動美股上漲。

道瓊工業指數終場上漲532.31點，或2.21％，收在24633.86點；標普500上漲76.12點，或2.66％，收在2939.51點；那斯達克指數則是上漲306.98點，或3.57％，以8914.71點作收。

吉利德（Gilead）在一項聲明中表示，目前瑞德西韋（Remdesivir）的臨床試驗取得正面的積極數據，已達到首要目標，後續細節由美國過敏與傳染病研究所公布。瑞德西韋股價終場上漲4.47，或5.68%，收在83.14。

另一方面，由於歐洲國家高峰疫情已過，美國部分受疫情影響較低的城市也已經準備逐步解封，市場預計各行各業分階段開放之後，石油需求會漸漸增加，家聖美國石油儲量的上升速度低於預期，西德州原油和布蘭特原油等期貨價格，也都紛紛飛漲。

西歐最大產油國挪威的石油與能源部也共體時艱，宣布今年6月至12月減少石油產量，加入其他重要產油國一同支撐油價的行列，這也是18年來首見。挪威預計6月每天減產25萬桶，下半年每天減少13.4萬桶，國內幾座油田會暫時停產，延至2021年。

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