北市消防安檢大執法　景美好樂迪、3影院遭勒令停業改善

▲北市消防局執行消防安檢，景美好樂迪KTV因不合個遭勒令停業。（圖／翻攝自網路）

記者張君豪／台北報導

北市政府消防局針對4月26日台北市市中山區錢櫃KTV林森店火災，造成多名民眾傷亡意外，北市府為確保消費者安全，通令消防局於全面檢查台北市電影院、KTV、MTV等封閉性娛樂場所，台北市政府要求消防局安檢人員針對上述處所進行檢查，若消防安檢結果不符合規定，除加重處分外，並祭出鐵腕勒令停業直到改上為止。

▲北市消防局人員今天安檢全台北部分電影院和KTV，消安不合格業者遭貼公告勒令停業。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局29日執行20家場所消防安全檢查，仍有1家KTV、3家電影院消防安全設備或防火管理不符合規定，消防局依市府規定完成公告後強制命其停業，消防局並限期這些消防安檢不符合規定的電影院、KTV停業期間3日，並在限期內改善相關消安缺失，若到期未改善者，將連續停業處罰至改善為止。

台北市消防局並公佈29日台北市市封閉性娛樂場所專案檢查不合格場所：

1.電影院：中影股份有限公司：真善美劇院（臺北市萬華區漢中街116號7樓）

2.電影院：龍祥育樂多媒體股份有限公司：百老匯影城（臺北市文山區羅斯福路四段200號3樓）

3.電影院：萬華企業股份有限公司：今日秀泰影城（ 臺北市萬華區峨眉街52號5樓、7樓、9樓）

4.KTV：好樂迪股份有限公司景二分公司（臺北市文山區羅斯福路六段403號B1樓）