奧客只佔1%！錢櫃分店正職爆料4點氣炸　「消防開關沒打開過」99%管理問題

▲錢櫃公司28日下午首度召開記者會，董事嚴智徑率主管群鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

北市林森錢櫃KTV大火5死悲劇震驚社會，調查後發現竟是消防警報被關閉，許多民眾歡唱到一半，聞到煙味才驚覺發生火災。就有一名網友匿名私訊爆料公社，提供員工卡證明自己是錢櫃某分店員工，氣憤直呼「我對於這次的火災實在也是很憤怒！」「錢櫃我有義務來說明錢櫃到底是怎麼說謊的，實在太可惡了。」

爆料公社官網28日下午貼出錢櫃員工的爆料，只見這位網友私訊開頭表示，他是某一家分店的正職員工，對這次的火災感到很憤怒，「我是日班的正職，我有義務來說明錢櫃到底是怎麼說謊的，實在太可惡了。」

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首先第一點「他們所說的有人惡意關掉消防總開關？」錢櫃員工指出，這點根本是錯的，因為完全沒有打開過，「我們當天集合就被通知其實我們錢櫃『完全都不會打開消防開關』。因為在錢櫃很多白目都會在包廂玩火這類東西，導致以前會打開，但一而再再而三地有這樣的客人出現，高層（督導一定也知情）就關掉消防開關。」

▲林森錢櫃大樓火警釀5死意外。（圖／記者黃彥傑攝）

第二點他則爆料「所有的逃生梯內部簡稱（AT,BT,CT,DT以此類推）全部都放有東西」，只有要消防檢查的時候才會清空逃生梯，「而且通常逃生梯都會擺放客人離開的垃圾小推車。」

讓他相當氣憤的第三點是員工，「最可惡的是員工，每個人進來都會有消防安排組，在當下完全都沒有依照每家店分配的職位進行疏散」，他說每一家店的集合地點都有一個人員消防配置，林森店員工這次失職到離譜，把逃生梯打開就先走，「都不知道自己所屬的消防職責嗎？這在新進三個月就會被抽查的為什麼沒有做？」

第四點「所有的錢櫃表面上說消防檢查都檢查過了」，這位錢櫃員工表示，自己待的店前陣子過了消防檢查，但最後還是一樣要施工的樓層照常施工、要營業的樓層照常營業，「我待這麼久也沒有看到因為施工而我們休息，何況最近酒店歇業後，生意大大的變好，從開店就會一直有酒店小姐進來，我們甚至最近開始加班。」

▲錢櫃員工爆料「所有的錢櫃表面上說消防檢查都檢查過了」，實際上並不如此。（圖／記者黃彥傑攝）

他忍不住質疑，「工班領頭對於公共安全的知識是不是過於老屁股，導致這樣？」「林森店的員工自己本身也是大問題，新進來就一定有分發每個人的消防職位，不可能不知道，甚至有的是疏散引導卻跑第一？」

錢櫃員工也抱怨道「最扯就是消防總開關！我從我做錢櫃以來完全都不知道『我們消防開關其實是關閉的！』是經過這次，我們內部才知道原來是這麼回事。」最後直呼，「我敢說99%一定是管理有問題跟心態有問題，那1%的奧客，也導致錢櫃會這麼做，才引發更大的災難。」

對於此次意外，錢櫃公司28日下午首度召開記者會，錢櫃董事嚴智徑率主管群鞠躬道歉。對於外界質疑消防設備被關閉一事，錢櫃執行長連福財強調，設備是不能夠隨便關閉的，「這麼重要的安全設備我們絕對不能夠任意關掉。」對於安全門被關閉的質疑，他解釋，安全門從特定樓層推開可以出去，但由於怕煙囪效應的影響，所以門關閉之後，外側無法從安全門進入。