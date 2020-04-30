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HTC今年首款新機外型曝光！新一代中階機Desire 20 Pro有影

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▲宏達電8月營收13.9億元，再創15年新低。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC將推出一款全新的中階4G智慧型手機「Desire 20 Pro」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

日前有消息指出，HTC將推出一款全新的中階4G智慧型手機「Desire 20 Pro」，作為Desire 19s及Desire 19+的後繼產品，稍早前知名爆料人士Evan Blass進一步發布了Desire 20 Pro的外型示意圖，與消息相符有著類似OnePlus 8的正面及類似小米10的背面。

此前，爆料人士LlabTooFeR指出，HTC這款代號「Bayamo」的中階機款正式名為為「Desire 20 Pro」，據其說法，該機款將有著與OnePlus 8類似的正面設計及與小米10類似的背板設計。而稍早Evan Blass釋出的外型示意圖進一步證實了此消息。

▼HTC Desire 20 Pro外型示意圖。（圖／截自XDA Developers）

▲▼HTC Desire 20 Pro外型示意圖。（圖／截自XDA Developers）

觀察圖片，Desire 20 Pro螢幕面與OnePlus 8相同有著「打孔式」前置鏡頭，四面邊框極細，但卻不似OnePlus 8那樣有著兩側曲面螢幕；背板設計方面，與小米10類似有著左側直排的4鏡頭模組，但閃光燈為橢圓形至於鏡頭右側，且中央還有著圓形的指紋辨識器。

綜合先前消息，Desire 20 Pro可能將搭載高通S660或S665處理器及6GB RAM，並配備3.5mm耳機孔，而進一步的硬體規格則尚無情報。

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