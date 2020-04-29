葡萄王生技公司兄弟鬩牆　前總座遭弟控「違反營業秘密」判無罪

▲位於桃園市平鎮區葡萄王生技公司，前總座遭弟弟提告違反營業秘密扯出兄弟鬩牆之爭，地院最近判決哥哥無罪。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

葡萄王生技公司4年前爆發兄弟鬩牆之爭，原本總座曾盛陽遭弟弟控告將「康貝兒乳酸菌」秘方放上網路部落格讓人公開閱覽，其中曾與3名現任、前員工被依違反營業秘密法起訴，桃園地院法官認為有關乳酸菌成分書不具經濟性、合理保護要件，認定非營業秘密，判處曾盛陽等4人無罪，本案還可上訴。

知名老牌葡萄王生技公司早年以康貝特打響台灣飲料界，但後來曾於2016年間爆發產權之爭，前董事長曾水照育有2子1女，最早進入葡萄王公司的長子曾盛陽擔任總經理，但後來曾水照過世後，弟弟曾盛麟成為葡萄王接班人，曾盛陽憤而出清公司持股，兄弟鬩牆正式浮上檯面。

檢方調查，2016年12月間葡萄王被控竄改過期健康食品有效期限，這股旋風被連結上與兄弟鬩牆、家族內鬥有關，後來葡萄王公司提出反擊，指控曾盛陽離開時涉嫌帶走機密配方，檢方指揮偵辦後，曾盛陽等4人在2018年4月間被依違反「營業秘密法」提起公訴，雙方透過律師團彼此攻防。

地院法官認為，營業秘密需符非一般涉及該類之人所知悉者、具經濟價值資訊、所有人已採取合理的保護措施，該乳酸菌配方被洩漏內容僅有部分，不會讓葡萄王公司損失經濟利益或消滅競爭力，不符合經濟性，葡萄王為經營50年之大廠，技術能力有一定水準，主觀上將該配方視為秘密，應不會用公司所述相對不嚴謹管理措施，認定未盡合理之保護。

法官考量，曾盛陽取得乳酸菌成分書，交給謝女PO上部落格，但該乳酸菌成分書內容並非營業秘密，不能以營業秘密法中逾越授權範圍重置與洩漏營業秘密罪相繩，審結判處曾等4人與生技公司無罪。

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