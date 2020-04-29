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心碎...19歲兒謊稱遭綁架詐騙母親3萬！她發現真相淚崩：為什麼要騙我…

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▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子聲稱自己遭綁架，還假裝歹徒出言恐嚇，嚇得母親急忙報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

「媽！救命！」新北市新莊區一名男子日前下午傳訊息給母親求助，稱自己遭人綁架需要贖金…過沒多久，歹徒用男子手機傳訊息說，「3萬元保你兒子一隻手！」母親心急如焚衝至派出所報案，警方調閱監視器影像，僅花2小時便迅速找到人，但結果卻讓母親傷透了心！

搞了半天，一切都是19歲王姓男子自導自演，無業的他在外積欠3萬元的債務，因無力償還，竟異想天開向母親謊稱自己遭擄人勒贖，警方調閱監視器發現，在王男聲稱遭綁架的時間點內，他獨自騎著機車於新莊、板橋一帶閒晃，母親得知兒子沒事便鬆了口氣，但情緒越來越低落，心想，「為什麼心愛的兒子要騙我的錢…」

▲▼綁架。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方調閱監視器，發現王男傳送求救訊息時，正在外頭騎車閒晃。（圖／記者陳雕文翻攝）

員警循線找到了王男，他隨即坦承是自己一人分飾兩角，因為在外欠錢又還不出來，才對身旁的人動起歪腦筋…王男的45歲母親心碎痛哭，「平時都有給他（王男）零用錢，為什麼還要騙！」

據了解，王媽媽對王男疼愛有加，其平時在外接case，擔任「到府打掃」的清潔婦，收入雖然不多，但總會拿一部分給王男當生活費，也不會強迫他快去找工作。但這份母愛與溫柔，換來的卻是兒子「想從她身上騙到更多錢」，令人不勝唏噓…警方依詐欺、誣告等罪名將王男送辦。

網友得知母親的遭遇，紛紛留言痛批「不孝子！這種人可以放生了」、「當初他老爸應該射在牆壁上」、「應該關進去好好反省」、「利用母愛，真的不可取」、「養到這種的父母真的會很辛苦，魯蛇一條...」、「這種人比羅志祥可惡千百倍」

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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