快訊／假冒李嘉誠秘書騙萬片口罩　「騙扁少年」黃琪遭羈押禁見！

▲黃琪涉利用香港首富李嘉誠秘書的名義，向中衛訂購萬片口罩，29日遭羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者孫于珊／台北報導

曾騙過前總統陳水扁而知名的「騙扁神棍」黃琪（本名黃照岡），在詐欺及偽造文書官司纏身的同時，竟還為非作歹，於2月新冠肺炎疫情發燒期間，涉假冒香港首富李嘉誠的秘書，向身為「國家隊」一員的口罩大廠中衛公司下訂單，誆稱要將1萬片口罩等防疫用品捐贈給台大，所幸中衛識破計謀，才未受騙，黃琪因此遭聲押禁見，台北地院29日裁准。

黃琪涉於2018年3月間，與從事保險業的友人蘇立民合夥，偽裝中年婦女的聲音，去電台大計算機中心，以醫師娘的名義申請一支網路電話分機號碼，利用這支電話從中替人關說。2020年2月疫情升溫之際，黃琪再度與蘇聯手，假冒李嘉誠的秘書致電給中衛公司，表示李嘉誠要贈送5000片兒童口罩、5000片成人口罩與100盒酒精棉片給台大。

中衛公司為求謹慎，向李嘉誠及台大多方確認，才戳破黃琪的詐術，並向檢調報案。黃琪28日早上才因另案淚灑法庭，晚上即被拘提，檢方經漏夜訊問，認定黃琪涉犯詐欺罪嫌重大，有勾串、滅證、逃亡及再犯之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

▼黃琪28日上午才因另案的詐欺事件出庭台北地院，沒想到他又因騙口罩，晚上即被拘提。（圖／記者孫于珊攝）

►限時下殺！！！

【更多新聞】

►影／為愛沖昏頭不認詐欺…黃琪出庭爆哭：怪自己為了一個男人這麼傻

►她醉癱被扶上床驚醒「下面有東西」！色運將狡辯：有吃豆腐沒性侵

►18歲正妹騎車擦撞轎車慘遭輾斃 後座閨蜜痛哭！美術老師賠150萬獲緩刑