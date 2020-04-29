171政黨廢止名單出爐　內政部提醒：「別再捐款」以免受騙

▲樹黨。（圖／翻攝自Facebook／樹黨）

記者蘇晏男／台北報導

內政部29日透露，根據《政黨法》規定，自28日開始辦理廢止171個政黨備案處分，其中包括樹黨、中國世界華人統一促進黨等，而其公文於29日陸續寄出，未來這些政黨均不得再以政黨名義對外活動，也請民眾留意，勿再對其捐贈政治獻金或參與相關活動，以免受騙。

遭內政部廢止備案的政黨包括長年推動環保運動著稱的「樹黨」，還有日前負責人狀告立委陳玉珍學歷造假的「金門高梁黨」。

內政部指出，據《政黨法》第43條第1項規定，過去依《人民團體法備案》的政黨，其組織、章程及相關事項，應於《政黨法》施行後2年內，即108年12月7日前補正，如限期補正仍不符規定者，得廢止其備案。經內政部提請政黨審議會審議，決議給予4個月的補正期，因此內政部於去年12月24日函請當時尚未完成補正的230個政黨，限期於文到4個月內完成補正。

▼內政部公布171個遭廢止備案的政黨名單。（圖／內政部提供，下同，點圖可放大）

內政部表示，截至今年4月24日止，計有203個政黨未完成補正，後於26日有16個政黨將法人登記證書影本送達內政部。而經內政部查詢司法院「法人及夫妻財產登記公告查詢系統」後，另有16個政黨已完成法人登記程序，惟未陳報，扣除計有171個政黨後，已陸續依法廢止備案。

內政部說，依據《政黨法》第32條規定，經廢止備案的政黨應辦理財產清算，內政部已擬定清算相關流程。財產清算人應由政黨選任，如無法選任者則由內政部指定，清算人應於指定日期15天內，向內政部申報就任。