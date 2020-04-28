李來希評婦聯會：一群穿旗袍、踩高跟鞋的貴夫人組合體

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

27日起知名政治團體婦聯會依據「政黨法」規定，未於期限內轉型為政黨，正面臨撤銷登記的命運，全國公務人員協會榮譽理事長李來希27日就在臉書發文指出，在他印象中，婦聯會是「一群穿著旗袍，踩著高跟鞋的貴夫人的組合體」。

內政部27日起針對未依「政黨法」規定，完成章程修正及法人登記的203個政黨、未轉換為政黨的42個政治團體，辦理廢止備案或立案的相關事宜，其中就包括婦聯會。內政部指出，「政黨法」自106年12月6日公布施行，依該法第43條規定給予政黨及政治團體2年補正期間，即在108年12月7日前應就其組織、章程等事項進行修正，以符合政黨法之規定。

內政部表示，在2年期限屆滿前，於去年11月11日通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正，後又依12月間召開之政黨審議會決議，給予政黨4個月的補正期限，政治團體部分，亦比照給予4個月緩衝期，「換言之，已給予尚未完成補正之230個政黨及45個政治團體2年4個月的補正期。」

內政部也指出，被廢止的政黨及政治團體財產應依「政黨法」辦理清算。據悉，婦聯會名下共約387億元的財產，被不當黨產處理委員會認定為不當取得的財產，應移轉為國家所有。

「如果婦聯會消失了，請問我們損失了什麼？如果婦聯會繼續維持現狀，請問我們能得到什麼？」李來希質疑，婦聯會已經存續幾十年了，有誰感受到她的存在？她的工作是政府或其他NGO團體所無法取代的嗎？幾百億的資金如果能歸入國庫，請問我們的國家損失了什麼？

李來希表示，他不同意執政黨的作為，「但印象裡一群穿著旗袍，踩著高跟鞋的貴夫人的組合體，能有什麼作為？實在是讓人無法理解」。