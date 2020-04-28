住警器「偵煙vs偵熱」超重要5觀念解答　家中兩處要避開...網長知識了

▲錢櫃大火喚醒許多民眾的消防意識。示意圖，與本文無關。（圖／中信房屋提供）

記者周亭瑋／綜合報導

震驚全台的林森錢櫃大火，不僅奪走5條人命，同時燒出消防安全隱憂，對於滅火、警報、逃生設備等，民眾現在也格外關注。一名網友好奇，家中的住警器該買偵熱型還是偵煙型，話題掀起熱議；事實上，內政部消防署就有提供詳細資訊，包括不同種類該設置在哪些地方、如何安裝及平時怎麼檢查保養。

就有網友在PTT發文提到，「住警器要買偵熱型還是偵煙型？火災發生的時候，熱先感應還是煙？熱誤判的機會比較少吧，室內也很難高過50度，超過50度就叫...很穩吧，還是抓煙，因為煙往上衝，會好抓很多？」

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話題一出，引起諸多討論，鄉民紛紛表示，「只有廚房才偵熱啦，法規規定的」、「偵煙式比較靈敏」、「廚房用熱的，其他用煙的」、「偵煙的很靠杯，你煎個蛋不想開抽油煙機叫給你看，不知道哪個智X師傅在我家廚房裝偵煙」。

▲廚房用定溫式警報器較為適宜。（圖／翻攝自內政部消防署官網）

另外，還釣出相關行業人員解答，「一般房間跟客廳放偵煙式，出事反應比較快，不過要避開空調出風口跟神壇；廚房建議偵溫式，比較不會誤報。至於安裝位置，原則上都是天花板比較好。」

其實，內政部消防署官網就有做出詳細介紹。首先，住宅用火災警報器會設置在寢室、廚房、樓梯，至於走廊部分，若非屬前三者規定，且任一樓層超過7平方公尺、居室達5間以上者，也需要設置。

▲住警器讓住戶能及早發現不對勁 。此圖與本文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據《住宅用火災警報器設置辦法第5條》規定，寢室、樓梯及走廊須安裝離子式、光電式；而廚房因炒菜會產生油煙，為了避免火災警報器誤動作，故用定溫式警報器較為適宜。

當然，平時的保養和檢查也非常重要，消防署指出，將抹布以中性清潔劑浸濕後充分擰乾，擦拭警報器髒污的地方，並注意不要碰觸到偵測孔的部分。

再來，最好每個月或外出3天以上時，按下測試開關確認警報器是否正常動作。測試時，若沒有正常發出警報聲響，可以進一步確認是否電池沒有接好；還是電池連接器或警報器連接器沒有接好；甚至警報器已故障。

▼量販店、坊間消防器材公司都有賣。（圖／翻攝自內政部消防署官網）