　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與朋友唱完歌後，跑到板橋果菜市場找攤商朋友喝酒續攤，竟發生口角衝突，拿酒瓶、榴槤殼互砸，男子不甘心掏出手槍對空開4槍洩憤，還順手撿走彈殼，板橋警分局獲報，先循線帶回男子同行友人，晚間策動開槍男子投案，訊後依槍砲、恐嚇及重利等罪送辦。

▲▼廖男在板橋果菜市場開4槍，與薛男隨後走出市場，警方循線在超商逮捕經營地下錢莊的薛男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖男在板橋果菜市場與攤商朋友起口角，持槍對空開4槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼廖男開完槍與薛男走出市場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼廖男在板橋果菜市場開4槍，與薛男隨後走出市場，警方循線在超商逮捕經營地下錢莊的薛男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日凌晨5時許，22歲廖姓男子與薛姓等3人到KTV唱歌後，再續攤到板橋區果菜市場，找攤商朋友喝酒，不知何故雙方吵起來，拿起酒瓶就砸，連旁邊的榴槤殼都成武器，最後直接拿出插在腰際的手槍對空開了4槍洩憤，當時市場許多攤販忙著擺攤，都被槍聲嚇到，幸好沒人傷亡。

警方獲報到場，雙方早已跑走，市場攤商都怕惹禍上身，都三緘其口不敢多說，警方在現場也找不到彈殼，隨即調閱相關監視器，循線在超商逮捕同行的21歲薛姓友人，還在桌上查獲大筆現金，經查薛男經營地下錢莊，到超商與借款女子約定交款。

廖男當天晚上經警方策動，帶著1把改造手槍，及4枚彈殼到警局投案，廖男供稱當時喝太醉，已經不記得為何起口角，開完槍順手就將彈殼撿起就離開，同行薛男也不知道有帶槍，訊後依槍砲、恐嚇及重利等罪送辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼警方循線在超商逮捕經營地下錢莊的薛男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼廖男在板橋果菜市場開4槍，與薛男隨後走出市場，警方循線在超商逮捕經營地下錢莊的薛男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
愷樂內衣代言飛了！合作4年..廠商開鍘「刪光照片」徹底切割
快訊／CHEN的老婆生了！EXO晉升爸爸團
慶祝台灣「連4+0」！手搖杯買1送1、麵包第2件0元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

屏東製毒師大張旗鼓開工廠　嘉縣警消力阻毒品未流出　

侵犯女兒27次！嘉義男「完事塞200」：不能讓媽媽知道…她吐一句話老師急壞

「台灣有你們這群英雄真好」留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

雲林民宅頂樓驚險火警　北港警消出動雲梯車三人逃出

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

影／小貨車司機下車搬貨慘遭賓士車撞飛慘死　「掉落的後照鏡」成破案關鍵

快訊／基隆女手持武士刀…徘徊市長官邸外砍樹！　警逮人強制送醫

鄰居內褲曬對門！他掛「爺爺遺照」反擊：師父說等孩子7歲才能撤

獨家直擊／迪化街毆人致死案凶嫌竄逃北海岸　自撞圍牆！警逮捕6嫌

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

屏東製毒師大張旗鼓開工廠　嘉縣警消力阻毒品未流出　

侵犯女兒27次！嘉義男「完事塞200」：不能讓媽媽知道…她吐一句話老師急壞

「台灣有你們這群英雄真好」留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

雲林民宅頂樓驚險火警　北港警消出動雲梯車三人逃出

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

影／小貨車司機下車搬貨慘遭賓士車撞飛慘死　「掉落的後照鏡」成破案關鍵

快訊／基隆女手持武士刀…徘徊市長官邸外砍樹！　警逮人強制送醫

鄰居內褲曬對門！他掛「爺爺遺照」反擊：師父說等孩子7歲才能撤

獨家直擊／迪化街毆人致死案凶嫌竄逃北海岸　自撞圍牆！警逮捕6嫌

房子比自己還老！北市700名房貸族「熱衷老公寓」　2優勢拚過新大樓

學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

女星援助同學請吃飯　對方真實身份曝光...竟是泰富豪千金

化妝不NG、彩妝神救援！　絕望補妝急救大法

快訊／《少年Pi的奇幻漂流》印度男星驚傳逝世　享年53歲

連續4天0確診！北捷士林站「40」變最新拍照景點　網笑翻：明天50去武陵

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

SBL冠軍賽／阿男出頭天　郭昭男奇兵出擊拚到底

全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

即／台中男持刀刺妻再自殺！　1死1重傷

雲林鄰居惡言口角引殺機一人送醫不治

生日變忌日！弟：拿回姊姊手機了，為何沒人救？

母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲

林口我最兇！撂人恐嚇館長索會員卡下場曝

一騙再騙連親媽都不認　黃琪超複雜身世揭密

星聚點被勒令停業！北市消防局查證結果出爐

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

即／迪化街21歲男遭痛毆倒臥　搶救後不治

台中夫刺死妻再自殺　2幼子疑目擊慘劇驚哭

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？

鄰內褲對家門！　他門口掛「爺爺遺照」反擊

酒店停業+錢櫃大火　五木區近況曝

更多熱門

相關新聞

「要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳

「要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳

網路流傳一段15秒的影片，影片中1名男子手持槍枝，疑似在行駛車輛上囂張從對街行駛中的車上開槍，且連開6槍口中還不斷對「阿男仔(音譯)嗆聲」，更聲稱「不要被我遇到」，警方目前正著手進行調查。

左營茶行遭槍擊大門全碎！3彈殼留現場　

左營茶行遭槍擊大門全碎！3彈殼留現場　

壯男砸10汽機車洩憤　網怒：抓到要用車門夾他頭

壯男砸10汽機車洩憤　網怒：抓到要用車門夾他頭

幫女兒租屋做居家隔離　她竟慫恿男友「行刑式槍決父母」

幫女兒租屋做居家隔離　她竟慫恿男友「行刑式槍決父母」

台南南區當鋪疑被開6槍示威

台南南區當鋪疑被開6槍示威

關鍵字：

板橋果菜市場開槍口角

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

南韓：金與正將成官方接班人

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面