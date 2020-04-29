市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與朋友唱完歌後，跑到板橋果菜市場找攤商朋友喝酒續攤，竟發生口角衝突，拿酒瓶、榴槤殼互砸，男子不甘心掏出手槍對空開4槍洩憤，還順手撿走彈殼，板橋警分局獲報，先循線帶回男子同行友人，晚間策動開槍男子投案，訊後依槍砲、恐嚇及重利等罪送辦。

▲廖男在板橋果菜市場與攤商朋友起口角，持槍對空開4槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼廖男開完槍與薛男走出市場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日凌晨5時許，22歲廖姓男子與薛姓等3人到KTV唱歌後，再續攤到板橋區果菜市場，找攤商朋友喝酒，不知何故雙方吵起來，拿起酒瓶就砸，連旁邊的榴槤殼都成武器，最後直接拿出插在腰際的手槍對空開了4槍洩憤，當時市場許多攤販忙著擺攤，都被槍聲嚇到，幸好沒人傷亡。

警方獲報到場，雙方早已跑走，市場攤商都怕惹禍上身，都三緘其口不敢多說，警方在現場也找不到彈殼，隨即調閱相關監視器，循線在超商逮捕同行的21歲薛姓友人，還在桌上查獲大筆現金，經查薛男經營地下錢莊，到超商與借款女子約定交款。

廖男當天晚上經警方策動，帶著1把改造手槍，及4枚彈殼到警局投案，廖男供稱當時喝太醉，已經不記得為何起口角，開完槍順手就將彈殼撿起就離開，同行薛男也不知道有帶槍，訊後依槍砲、恐嚇及重利等罪送辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼警方循線在超商逮捕經營地下錢莊的薛男 。（圖／記者陳以昇翻攝）