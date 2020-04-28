鄰居內褲對家門！男「祖父遺照」掛門口反擊　她嚇到心神不寧求償80萬

▲林女控訴對門的陳姓鄰居將遺照掛在家門口，讓她心神不寧無法居住家中，提告訴請撤照並求償精神慰撫金。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／新北報導

林姓女子控訴陳姓鄰居將祖父遺照放在自家門口，讓她每回出入撞見都會被嚇到，心神不得安寧的情況下根本無法安心入住，迫使最後只好以低價售出房屋，對此她決定提告訴請陳男清除遺照，並求償精神慰撫金80萬。新北地院審結判陳男必須將遺照撤下，但不須賠償精神慰撫金。全案仍可上訴。

林女2019年時花1610萬購得新北市三重區一大樓13樓房屋，入住後卻發現對面的陳姓鄰居會在家門口掛上先人遺照、香案及各種雜物，害她每日心神不寧，林女認為陳男行為就是故意利用一般人對陌生往生者遺照的忌諱、嫌惡及恐懼心理，讓她無法安心居住，也難以出租他人，迫使她最後只好將住家低價賣給陳男。

法院審理時，林女除了訴請陳男清除遺照及雜物外，同時也要求對方支付自2019年8月起至清除雜物日止，她每月的租金損失、管理費、水電費、看診費及精神慰撫金總計80萬元。

法庭上陳男辯稱，會將過世爺爺的照片掛在家門口，是因林女房屋的前屋主曾在家中牆壁掛著內褲對著他，導致他家風水變差，經請教半仙（乩童）後，才會聽詢師父建議掛上照片請祖先保佑，當時有詢問師父何時可以撤掉，師父說要等孩子7歲再撤下，所以再過2年他就會取下遺照。

陳男再稱，林女2019年6月購屋時就已知道鄰居門口掛有祖先遺照，代表她是能接受這樣的環境才會購屋，對此認為「遺照」與林女恐慌沒有直接關係。

新北地院審理時認為，經提醒陳男已將雜物清除，但遺照掛門口的部分，仍違反公寓大廈管理條例，故依法要求他必須清除，不過林女要求賠償的部分皆駁回，陳男免賠。全案仍可上訴。

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