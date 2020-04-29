疫情吹哨人「是受害者也是加害者」？林榮基談李文亮悲劇

▲從香港來台的銅鑼灣書店店長林榮基認為，李文亮醫師是受害者，卻也是加害者。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）演變成全球大流行，當時住在中國武漢的李文亮醫師被稱為「疫情吹哨人」，由於率先披露而被以「在網際網路上發布不實言論」警告和訓誡，隨後他也染疫不治死亡，年僅34歲。從香港來台的銅鑼灣書店店長林榮基談到，李醫師可說「是受害者，但也是加害者」，林榮基認為愛國沒有錯，但把「愛國放在人權之前」是很糟糕的觀念，太多人這麼想，導致如今的悲劇。

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▲李文亮醫師被稱為「疫情吹哨人」，不幸死於新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



2019年12月30日李文亮醫師在微信與同行交流時，提到他認為出現疑似SARS的不明肺炎，提醒同行注意自我保護，隨後他的言論被截圖外傳，因而收到有關當局以「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡，並要他簽署訓誡書，要求他好好反思並中止「違法行為」。事後李文亮仍在第一線工作，而在今年1月10日左右出現症狀，更嚴重到進入加護病房，31日確診感染，搶救不治，官方通報他於2月7日凌晨2時58分病逝。

▲李文亮醫師生前因率先披露疫情，收到訓誡書。（圖／翻攝 大陸已故醫生李文亮微博）



由於後來中國武漢疫情爆發，更演變至封城，再也沒有人質疑李文亮醫師當時的行為，甚至稱他為「疫情吹哨人」，而他的死亡，不只讓當地人難過並受到打擊，世界各地都有人哀悼。《武漢封城日記》的作者郭晶，更在李文亮死後悲痛不已，那刻起寫作風格也改變了，意識到不只是在物理上「人出不去」的自由被剝奪，連「思想的自由」也被剝奪，明白這樣的損失後帶來的巨大傷痛。

而從香港來台的銅鑼灣書店店長林榮基，日前於台北中山區重啟書店，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時也提到，李文亮醫師「很明顯是受害者」，但「也是加害者」。他解釋，李文亮過去也曾發表過相關文章，認同香港政府用暴力鎮壓的手段，顯示他過去認同暴力的管制方式。

林榮基說，很多在中國大陸的愛國者都是這樣，他愛他的國家，這個沒有錯，但「我愛我的國家最重要，我的人權沒關係」這個觀念很糟糕，感嘆「怎麼會培養出這種觀念？」

林榮基同情李文亮，「他只是簡單地把疫情寫出來，就被調查和警告」，但也希望人們可以去思考這件事，當愛國大於自己的人權，往後會有什麼後果？等受到傷害時，才發現一切無法力挽狂瀾。他提到台灣也有類似的情況，當很多人認同鎮壓的管制方式時，可能未來也沒有投票權了。

▲林榮基鼓勵台灣的朋友開始閱讀。（圖／記者李毓康攝）



他鼓勵台灣的朋友開始閱讀，「透過書本，我們可以看到背後的很多問題」，對生活環境有更多瞭解。將來若想推動任何事情，也得先瞭解並有論述，這可能需要漫長時間累積，他表示很多書表面或許看不出所以然，或看似無關，但一本一本書看完後仔細去分析，會獲得啟發並發現關聯。

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