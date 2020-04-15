　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李文亮醫師吹哨「救到台灣」　護國神文原PO回應：謝謝台灣政府專業判斷

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲李文亮醫師的吹哨最後救到的是台灣，護國神文的原PO也對他表達感謝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

一篇由PTT鄉民發的「護國神文」，因為被時任疾管署發言人、副署長羅一鈞半夜睡不著看PTT發現，立刻回報工作群組，成為台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵。對此原PO也在八卦板上，首度針對自己的當初的「護國神文」做出回應。

原PO發文表示，謝謝李文亮醫師轉發消息，謝謝防疫醫師看到發文轉貼消息到群組，謝謝羅副半夜睡不著覺來看自己發文，謝謝每一個關注消息的鄉民推文高調，謝謝PTT平台，讓台灣有一個能夠讓資訊迅速透明，並且觸及深入到需要相關資訊的地方，謝謝台灣有一個能夠專業並正確判斷消息的政府和行政體系，「而不是讓我成為步上中國死諫後塵的第9個人」。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞看到護國神文，緊急回報工作群組，成為超前部署關鍵。（圖／記者洪巧藍攝）

原PO強調，自己也不過也是半夜不睡覺上網滑手機的鄉民，多做的只是在看到消息後更深入到的香港、中國的網站論壇挖更多的消息、證據來證實，「即時在消息被黨消失之前轉達出來」，及早讓台灣能夠判斷做出應對真的要珍惜台灣和PTT，有公開和能準確評論判斷的平台及政府，才能夠有安心居住和發廢文的地方。

原PO說，自己沒啥後台，也沒靠消息撈到什麼利益，唯一比較受益的，就是我爸在呼吸病房躺了半年多了，這次幫到傳達消息能及時防堵疫情，讓呼吸病房不虞匱乏，大概就是我唯一的收穫了，前幾天收到他的病危通知書，「還請大家幫我集個氣，祝他能平安熬過，早日康復」。

網友在推文中回應原PO表示，「感謝上天，感謝羅副，更感謝您的提醒，大大改變了台灣」、「你救了台灣人，歷史會記你一筆的」、「李文亮的吹哨沒有救到中國，卻救了台灣，台灣認真看待應」、「李文亮和你救了台灣」、「感動推，ptt不能亡」、「你救了很多台灣人，爸爸一定也會沒事的」。

原PO回應護國神文

►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！

ET快訊
快訊／新iPhone SE終於亮相　1.2萬就有蘋果手機
滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警
志村健「私生子內幕」曝光！　10億遺產繼承順位揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍趁美軍「航艦真空」繞台　國安專家：反應中南海判斷思維

李文亮醫師吹哨「救到台灣」　護國神文原PO回應：謝謝台灣政府專業判斷

紓困先發現金！　蔡英文：疫情緩和「加碼酷碰券」

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

北市議員組政團杜絕「假考察、真觀光」　苗博雅任召集人提3改革

視察口罩販賣機　黃珊珊：夢想是藥局門口擺一台

紓困發現金！蘇貞昌：勞工薪資補貼「每月最高兩萬」

支持中華民國改名台灣？　陳玉珍：大家喜歡「我就支持」

高嘉瑜國土法「跑票」遭處罰　林淑芬棄權、楊曜遲到也被罰1萬

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

旅美夫妻、郵輪4人確診「費用全免」 　船上3人陰性...隔離採檢自付5.1萬

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

苦戰36天...台灣終於又見0確診！ 　圓山飯店點燈「ZERO」照亮台北

毛小孩忍痛能力是人的10倍！ 寵物雲獸醫師：發現時通常很嚴重了

共軍趁美軍「航艦真空」繞台　國安專家：反應中南海判斷思維

李文亮醫師吹哨「救到台灣」　護國神文原PO回應：謝謝台灣政府專業判斷

紓困先發現金！　蔡英文：疫情緩和「加碼酷碰券」

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

北市議員組政團杜絕「假考察、真觀光」　苗博雅任召集人提3改革

視察口罩販賣機　黃珊珊：夢想是藥局門口擺一台

紓困發現金！蘇貞昌：勞工薪資補貼「每月最高兩萬」

支持中華民國改名台灣？　陳玉珍：大家喜歡「我就支持」

高嘉瑜國土法「跑票」遭處罰　林淑芬棄權、楊曜遲到也被罰1萬

徐小可夫妻身體「同時發炎、指數超標」！　一查竟是「1習慣」害的：幾乎2天做1次

小室哲哉爆斷開18年妻！　三度離婚「扶正護士小三」

中職／卡本特中職初登板6局失3分　黃子鵬本周轉長中繼

郭富城愛妻曬手作早餐！　素顏入鏡甜喊「不夠我吃」…網：天王做菜帥不帥

中職／樂天首戰有許多第一次　朱育賢三響砲：永遠記住今天

史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　快來看哪五大功能更進化

中職／狀況正好跑壘受傷　高國輝到醫院詳細檢查

中職／延長12局搶勝好辛苦　曾豪駒收執教首勝球當紀念！

中職／高國輝腳拉傷退場　洪一中：球隊需要他

3星座春夏好運到！　TOP3魔羯桃花開「朋友升格為戀人」

政治熱門新聞

李文亮醫師吹哨救到台灣　護國神文原PO感謝

紓困發現金！蘇貞昌：勞工薪資補貼「每月最高兩萬」

共軍趁美軍「航艦真空」繞台　反應中南海判斷思維

蔡英文：紓困發現金、振興發酷碰

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

王景玉狠殺小燈泡逃死　王婉諭回應了

侯友宜宣布4／20新北進行封城兵推

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

被疫情擊落！挺韓五虎將「杏仁哥」曝慘況

范雲：你怎麼曉得全民不願意買單

范世平6點反酸唐湘龍力挺譚德塞

快訊／阿滴募資《紐時》今晚刊登　聶永真設計搶先看！

學員咳嗽送醫　校方公布二篩結果

「數位諸葛亮」第一天就崩潰：拜託民進黨讓我被拔官！

更多熱門

相關新聞

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

在美國總統川普（Donald Trump）宣布暫停金援世界衛生組織（WHO）後，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（15）日表示遺憾，且他稍早也在推特上指出，WHO現在只聚焦在拯救人命及阻止新冠病毒大流行，「已經沒有時間可以浪費了」。

戴資穎戴粉紅口罩：保護你我就是好口罩

戴資穎戴粉紅口罩：保護你我就是好口罩

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

朝日電視台爆3確診　關閉公司消毒

朝日電視台爆3確診　關閉公司消毒

全球破200萬　2周確診病例翻倍

全球破200萬　2周確診病例翻倍

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19護國神文李文亮PTT鄉民八卦

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新iPhone SE終於亮相

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

新店隨機殺人兇嫌王秉華「哭求交保」：想替死者上香　法院裁定出爐

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

志村健「私生子內幕」曝光！曾讓16歲女友懷孕

李文亮醫師吹哨救到台灣　護國神文原PO感謝

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面