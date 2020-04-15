李文亮醫師吹哨「救到台灣」　護國神文原PO回應：謝謝台灣政府專業判斷

▲李文亮醫師的吹哨最後救到的是台灣，護國神文的原PO也對他表達感謝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

一篇由PTT鄉民發的「護國神文」，因為被時任疾管署發言人、副署長羅一鈞半夜睡不著看PTT發現，立刻回報工作群組，成為台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵。對此原PO也在八卦板上，首度針對自己的當初的「護國神文」做出回應。

原PO發文表示，謝謝李文亮醫師轉發消息，謝謝防疫醫師看到發文轉貼消息到群組，謝謝羅副半夜睡不著覺來看自己發文，謝謝每一個關注消息的鄉民推文高調，謝謝PTT平台，讓台灣有一個能夠讓資訊迅速透明，並且觸及深入到需要相關資訊的地方，謝謝台灣有一個能夠專業並正確判斷消息的政府和行政體系，「而不是讓我成為步上中國死諫後塵的第9個人」。

▲疾管署副署長羅一鈞看到護國神文，緊急回報工作群組，成為超前部署關鍵。（圖／記者洪巧藍攝）



原PO強調，自己也不過也是半夜不睡覺上網滑手機的鄉民，多做的只是在看到消息後更深入到的香港、中國的網站論壇挖更多的消息、證據來證實，「即時在消息被黨消失之前轉達出來」，及早讓台灣能夠判斷做出應對真的要珍惜台灣和PTT，有公開和能準確評論判斷的平台及政府，才能夠有安心居住和發廢文的地方。

原PO說，自己沒啥後台，也沒靠消息撈到什麼利益，唯一比較受益的，就是我爸在呼吸病房躺了半年多了，這次幫到傳達消息能及時防堵疫情，讓呼吸病房不虞匱乏，大概就是我唯一的收穫了，前幾天收到他的病危通知書，「還請大家幫我集個氣，祝他能平安熬過，早日康復」。

網友在推文中回應原PO表示，「感謝上天，感謝羅副，更感謝您的提醒，大大改變了台灣」、「你救了台灣人，歷史會記你一筆的」、「李文亮的吹哨沒有救到中國，卻救了台灣，台灣認真看待應」、「李文亮和你救了台灣」、「感動推，ptt不能亡」、「你救了很多台灣人，爸爸一定也會沒事的」。

原PO回應護國神文

►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！