羅一鈞感謝李文亮、PTT鄉民！重現護國神文「兩關鍵判斷有可信度」

▲0416中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心上週公布去年12月31日寄給世衛組織（WHO）電子郵件全文，內容提醒武漢發生不明原因肺炎，指揮中心發言人莊人祥揭露當時是署內防疫醫師與副署長羅一鈞睡不著覺在PTT網友貼出相關訊息，引發後續啟動防治作為、去信陸方與世衛。羅一鈞今（16）日在記者會進一步揭露，當時截圖訊息中看到兩點關鍵研判有可信度，正是大陸吹哨人醫師李文亮提供的資訊。

羅一鈞重現當時情況，12月31日凌晨兩點多網友nomorepipe貼出相關訊息，三點多防疫醫師看到相關訊息，他自己當發言人本就會早起看輿情，鬧鐘定錯變成5點多起床，就剛好看到這則貼文。羅一鈞說，他認為這則貼文和一般爆料不太一樣並非因為公文截圖，而是陸方醫療人員的訊息截圖。

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▲▼0416中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

羅一鈞指出，「其中一張截圖有李文亮醫師貼出華南海鮮市場有7例SARS確診讓我們提高警覺」，後面接著貼出檢驗報告以及胸部電腦斷層圖片。進一步找到原圖檢視檢驗報告，是民間檢驗公司，上面寫著檢驗出SARS、綠濃桿菌等陽性病原體，進一步搜尋檢驗方法，發現是用一種高通亮大規模灑網捕魚篩檢。這樣的檢驗可以驗出不同的病原體，不一定致病，但看到SARS這種致病性高的病原體，檢驗報告沒有寫出檢驗日期與官方戳章，推估是醫院醫師拿到報告用手機拍了就發出，從前面網路群組上的應該是內部醫療人員討論群組外流，從這兩點判斷具有某種程度的可信度，跟一般爆料不同。

羅一鈞後續也有找相關外流訊息，發現也有其它醫療人員討論醫院實際發生情況，包含擔心感控疑慮、需隔離、注意自身安全等，研判當地真的有院內群聚感染發生。「看到這些就無法繼續睡了。」羅一鈞說，後來隨即把訊息提供到署內群組，做該做的事情。

羅一鈞強調，非常感謝大陸的吹哨人，特別是李文亮醫師；而蒐集資料PO出的網友nomorepipe，「也特別感謝她讓我們在這次疫情中很快找到這些事情阻絕疫情。」

▲羅一鈞感謝李文亮以及PTT鄉民。（圖／記者趙于婷攝）