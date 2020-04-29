LIVE／KTV包廂抽菸怎麼解？　國民黨團邀柯文哲親自報告錢櫃公安





▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

北市林森錢櫃KTV大火造成5死悲劇，也揭開密閉場所的消防問題，調查後發現因消防警報被關閉，民眾聞到煙味才驚覺發生火災。對此，台北市議會國民黨團書記長、議員陳重文29日中午12點，在北市議會9樓國際會議廳，邀台北市長柯文哲針對相關議題做報告。《ETtoday新聞雲》全程直播。

錢櫃議題方面，國民黨團指出，26日錢櫃KTV發生死傷慘重公安意外，上個月30日公部門再做稽查時，其設備安檢全部合格，但就現實情況而言，KTV包廂內一但消費者抽菸，火災自動警報設備就會發出警告，誰還願意再去KTV消費？又如何以菸害防制法等約束業者及消費者？

國民黨團指出，業者違規嚴重影響公共安全的情形，市府到底該如何因應？法務局能否為消費者爭取求償，或代為集團訴訟？社會局民政局如何關懷死傷者及其家屬？能府發放緊急救助金？

除了錢櫃議題，國民黨團也關心台北市各局處對於疫情控制、部署狀況、未來如何紓困及振興產業，以及北市府有哪些優先法案及議案推動。國民黨團認為，這些攸關民生議題及市府推動，他們要求柯文哲率局處長們逐一向黨籍議員們報告相關規劃與進度。

專案報告一開始由陳重文致詞；接著由柯文哲針對錢櫃火災、疫情，紓困振興、本會期優先法案與議案進行報告；再來，按議員出席簽到順序發言，首輪每人5分鐘，採一問一答；最後由主席結論。

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