　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩神隱18天「親信也消失」　權力排名第3高官時隔12天露面！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓朴奉珠時隔12天現身。（圖／勞動新聞）

▲ 朴奉珠時隔12天現身。（圖／勞動新聞）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩行蹤成謎已逾半月，身旁親信也跟著神隱，引起外界熱議平壤政權內部狀況。北韓權力排名第三的國務委員會副委員長朴奉珠的身影29日時隔12天登上官媒，但對金正恩動向隻字未提。

朝鮮中央廣播電台28日報導，朴奉珠前往金正淑平壤紡織工廠及平壤市區內的商業奉仕單位現場視察，還到訪平壤第一百貨公司及「光復地區商業中心」大型超市。勞動黨機關報《勞動新聞》29日則刊登他戴著口罩與廠方人士對話的照片，未附上影片。

金正恩最近一次公開露面是在11日視察空軍部隊，15日更是掌權以來首度缺席祖父金日成冥誕祭拜儀式，成為他「病危說」瘋傳的關鍵。朴奉珠及國務委員會第一副委員長崔龍海、內閣總理金才龍等高層幹部當天都前往錦繡山太陽宮祭拜，隔天北韓官媒也公開照片。

除了傳出健康狀況有異的金正恩以外，妹妹金與正和權力排名第二的崔龍海及朴奉珠等人都跟著消失，引起北韓專家關注。金與正11日陪同金正恩視察，此後便無消無息；崔龍海則是15日太陽節以後便不曾出現。

改名「太救民」的前北韓駐英公使28日表示，「現下北韓的狀況並非沒有『特別動向』，而是有許多異常之處。崔龍海、朴奉珠等其他最高層人士都沒有動靜，是相當罕見的。」

►南韓國會：金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！　就等金正恩宣布

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
錢櫃大火5死！柯文哲道歉了：坦承制度有漏洞
金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！南韓國會：就等金正恩宣
獨／迪化街把人打死..凶嫌逃北海岸自撞圍牆！警逮6嫌
迪化街21歲男「滿是瘀青」倒臥民宅　疑遭人痛毆亡
快訊／嫌太吵！雲林男拿大鐮刀當街砍　鄰居胸腹大出血亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國快篩試劑爆「準確率僅5.4％」！印度各邦停用…退貨50萬份

美國「零號病人」自清是謠言！　陰謀論網紅龜縮...刪除指控影片

美副總統視察醫院「全場唯一沒戴口罩」公然違規　辯：我沒染疫不用戴

防疫慢半拍惹民怨！日媒民調：66%民眾反對「安倍4連任」

澳洲官員要中國外交官「好好反省」！要求陸提高疫情透明度

金正恩神隱18天「親信也消失」　權力排名第3高官時隔12天露面！

屁孩不戴口罩就出門...被警察和「染疫病患」關一起　嚇到崩潰跳車！

台灣又登BBC！學者狂推「5大防疫策略」：我們必須學習

「嘴唇發紫」列新冠重症前兆！日公布13症狀指引　符合一項就應該諮詢

日年輕人自肅期間「每天在家喝到掛」！政府要求別出門反衝高零售酒銷量

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

中國快篩試劑爆「準確率僅5.4％」！印度各邦停用…退貨50萬份

美國「零號病人」自清是謠言！　陰謀論網紅龜縮...刪除指控影片

美副總統視察醫院「全場唯一沒戴口罩」公然違規　辯：我沒染疫不用戴

防疫慢半拍惹民怨！日媒民調：66%民眾反對「安倍4連任」

澳洲官員要中國外交官「好好反省」！要求陸提高疫情透明度

金正恩神隱18天「親信也消失」　權力排名第3高官時隔12天露面！

屁孩不戴口罩就出門...被警察和「染疫病患」關一起　嚇到崩潰跳車！

台灣又登BBC！學者狂推「5大防疫策略」：我們必須學習

「嘴唇發紫」列新冠重症前兆！日公布13症狀指引　符合一項就應該諮詢

日年輕人自肅期間「每天在家喝到掛」！政府要求別出門反衝高零售酒銷量

中職／曼尼每天早起看轉播　想要重返台灣發展

LIVE／基層抱怨申請紓困複雜　蔡英文親上火線視察！

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

第6輪領口罩優惠懶人包！超商大美式、拿鐵買1送1　還有防疫小物等領

節食就能瘦？營養師揭秘吃太少反而會發胖　吃到「標準」是關鍵

宅在家苦練「狼人殺」成精　徐少麟從中悟出同理心

連發17張照放閃3000億賭王千金！　女友低胸入鏡…竇驍「自製馬賽克」網全笑翻

前國防部副部長王文燮享壽89歲　30日上午舉行追思禮拜

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！坦承制度有漏洞

醫界新發現！3、40歲「無症狀或輕症」新冠患者...驚傳腦中風

國際熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

南韓：金與正將成官方接班人

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

英媒爆：金與正是「等待繼位的暴君」

日本黑道拒領補助　霸氣理由曝光

捷克參議長訪台前猝逝　遺孀驚爆內幕

帶頭示威反禁足　公民領袖確診

北韓人不知領導消失！聽到金正恩「馬上掛電話」

美國破百萬確診！出現首隻「染疫寵物犬」

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁

WHO會議「台灣7成被拒」　口譯哥戰世衛官員

更多熱門

相關新聞

日公布13新冠重症前兆　嘴唇發紫要小心

日公布13新冠重症前兆　嘴唇發紫要小心

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數持續增加，日本政府為讓輕症患者掌握自己病況，公布13項重症化前兆症狀的自我檢查表，一旦出現重症徵兆時盼有助及早接受治療。

日人自肅期間每天在家喝到掛！不出門反衝高酒銷量

日人自肅期間每天在家喝到掛！不出門反衝高酒銷量

北韓官員困惑　猜金正恩心臟關節出問題

北韓官員困惑　猜金正恩心臟關節出問題

中東多國「幫北韓洗錢」大爆：金正恩早已腦死！

中東多國「幫北韓洗錢」大爆：金正恩早已腦死！

南韓：金與正將成官方接班人

南韓：金與正將成官方接班人

關鍵字：

金正恩日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面