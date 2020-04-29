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社會 社會焦點 保障人權

「女兒大量出血！」父急攔警車求開道送醫　不幸小產仍謝警

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記者白珈陽／台中報導

台中市清水區警方日前於晚間開車巡邏，行經中華路時竟被一輛轎車攔下，駕駛張男焦急地向警求救「車內女兒大量出血快要生產」，員警立即協助鳴笛開道，護送至醫院。就醫後張女不幸小產，警遺憾表示「不是每一次都有美好結果」，但有網友恰巧錄下護送畫面並PO網，提及自己也曾被警車護送的經驗，警盡心盡責的作為，讓網友紛紛留言讚揚。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲中市清水警方開道護送張男及其女兒至童綜合醫院。（圖／警方提供）

中市清水警分局三田派出所所長陳俊佑、警員吳志偉，於23日晚間10時許巡邏勤務，行經清水區中華路491號前時，右方突然駛出一輛轎車，副駕駛座一名女性搖下車窗，神情慌張地向警方表示「警察先生可否麻煩一下」。

經驗老道的陳俊佑，即刻反應過來，心想應是需要警方協助就醫，警方下車後，駕駛張男表示，女兒下腹部大量流血需要緊急送醫，請求警方協助開道送醫，警方立即開啟警報器開道奔馳至梧棲童綜合醫院，原15分鐘路程縮短至4分鐘抵達就醫，雖然該懷孕女子就醫後，因大量出血造成小產，張男仍十分感謝三田所員警在急需救助時伸出援手。

張男表示，女兒因懷孕數週，23日晚上突然肚子痛，便與妻子立即開車載女兒準備前往梧棲童醫院救醫，豈知開車到一半，女兒下腹部開始大量出血，張與妻開始著急緊張，恰遇前方巡邏員警，在不得已的情形下，攔下警車，請警方幫忙開道送醫。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲張與妻恰遇前方巡邏員警，在不得已的情形下，攔下警車，請警方幫忙開道送醫。

張男說「没想到，警方聽到後，提醒一句『注意開車安全』，就上車鳴警報器幫忙開道」，感謝警方幫忙讓女兒能即時就醫。

事後，網友在梧棲童醫院看見警方開道救護，拍下影片，昨上網PO文感謝警方開道及陳所長親自護送，網友紛紛留言讚揚警方，有網友留言「謝謝三田派出所，前年我的弟弟在國道四號没有呼吸心跳，也很感謝當時的一名值班員警開道，雖然至今我仍不知道您的姓名，但仍充滿感謝」，另有網友留言表示，「看到好幾則關於清水三田所所長、員警們積極協助民眾，真的值得讚許，辛苦你們了」。

所長陳俊佑表示，派出所位於清水區中華路上，南來北往車輛主要交通道路，因此，時常有民眾前來請求協助，警方也會本著為民服務精神提供協助，警車開道具有一定危險性，警方遇急迫緊急事故，會伸出援手盡全力積極援助，但也不是每一次都有美好的結果，此次，未成功搶救腹中胎兒深表遺憾。

陳也呼籲，民眾若有緊急就醫情形，建議通知具有專業救護人員及救護器材的救護車前往協助，路途中才能給予必要救護。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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