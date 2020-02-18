失意男傳訊「不想活」在家燒炭　肌肉猛警「一腳踹開門」搶救

▲李姓男子日前因感情因素輕生，台中市清水區員警獲報趕赴現場搶救。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區李姓男子因與妻子感情不睦，日前以簡訊告知朋友「不想活了」，在屋內燒炭自殺，警方獲報趕往現場，從屋外就能聞到濃濃的燒炭味，平時有健身習慣、身材壯碩的警員林寬，當機立斷大腳踹開房門進入，發現李男已奄奄一息地躺在床上，經員警不斷拍打及呼喚，李漸漸恢復意識，經送醫已無大礙。

清水警分局清水派出所警員林寬，15日上午10時許接獲民眾報案，指一名30歲的李姓男子在住處因感情問題輕生，請求警方到場協助。

林寬獲報後立即趕赴搜尋，才剛到現場，就從屋外聞到濃濃的燒炭味，他見狀生怕發生不幸，遂起腳破門，果真發現李男已呈昏迷狀態躺在床上。到場員警迅速將該房間門窗全部打開讓空氣流通，並通知救護人員到場協助，過程中員警不斷呼喊及拍打李男，李逐漸恢復意識，經送醫後所幸無礙。

▲▼清水警分局清水派出所警員林寬，平時有健身習慣，身材壯碩。

李男事後向警方表示，因與妻子感情發生問題，又適逢情人節觸景傷情，才會一時胡塗吞食藥物又燒炭輕生。經員警耐心勸說，李男始向警方承諾會好好重新開始，不再讓家人擔心；李男家屬得知他有輕生舉動後，十分感激警方積極搶救並給予肯定。

清水警分局清水派出所長黃皓展呼籲，民眾須珍惜生命，也關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安渡難關。

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