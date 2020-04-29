機場運量慘剩1％！航空業「500億融資貸款」啟動　4月底撥款

▲林佳龍接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部提供航空產業500億元的專案融通貸款保證，日前已完成審核。交通部長林佳龍今日表示，目前機場運量只剩下1％，航空公司業績歸零，預計融資專案將於4月底前陸續撥款。

林佳龍表示，航空公司等超大型企業身受疫情影響，機場運量剩下1％、業績歸零，因此交通部啟動500億的專案融資，已協調信保基金、銀行等達成協議，也完成簽署契約，4月底就可撥款，希望航空公司勞資協商、共體時艱，在此時期進行人才培訓、轉型升級，期待台灣飛機早點飛上天空。

請繼續往下閱讀...

交通部表示，22日已召開3場次航空產業融通貸款審查小組會議，審查小組由具會計、銀行及信保等背景之專家組成，提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計新臺幣498.2億元。

交通部表示，審查結果將由民航局以書面通知申請業者、承貸銀行及財團法人中小企業信用保證基金辦理後續相關作業，預計最快4月底由信保基金完成後續聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款，另此次貸款業者亦可同時申請利息補貼。