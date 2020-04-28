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錢櫃「7救命設備全關」奪5命！女店經理到案　喊冤淚崩：碰都沒碰過

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記者邱中岳／台北報導

林森錢櫃在26日上午發生大火，火勢從5樓倉庫竄出，整棟大樓瞬間竄出濃煙，造成5人命喪火場，警方也在28日約談翁姓女店經理以及3名員工，翁女則大哭，「我根本不知道怎麼關安全設備，且當天休假，得知火警才趕回錢櫃。」

▲▼翁姓店經理表示，店內的安全設施平時不會去操作，有狀況系統會反應。（圖／記者邱中岳攝）

▲翁姓店經理（右一）表示，店內的安全設施平時不會去操作，有狀況系統會反應。（圖／記者邱中岳攝）

警方在28日約談林森錢櫃的翁姓女店經理到分局說明，翁女表示，平常都不會去碰店內的消防設施，且根本不可能枉顧性命，平常就知道這塊區域是消防設備，根本連碰就不會去碰它。

▲▼林森錢櫃火警，民眾被救出 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲錢櫃大火造成5人喪命，警方目前也將通知相關人等陸續到案說明，並且釐清案情。（圖／記者黃彥傑攝）

且說到激動處翁女還當場淚崩表示，平常都是消防安檢來做檢查，消防安檢人員說有過就有過，平常根本不會去碰這些儀器，也不知道怎麼關，僅知道有異常會有回覆情況而已。

翁女指出，火警發生當天，自己休假沒有進入公司上班，得知火警發生後則前往錢櫃關心狀況，事後警方也帶著翁女前往地檢署說明。

▲▼錢櫃惡火，檢方再度回到錢櫃勘查起火點。（圖／記者黃彥傑攝）

▲錢櫃大火造成5人喪命，檢警重回現場勘查，並針對相關人等通知到案說明。（圖／記者黃彥傑攝）

警消初步研判，工人將儀器的電池放在倉庫的木架上充電，警方發現木架上的燃燒嚴重，目前不排除電池爆炸、電線走火或者插座問題釀災。

目前也將釐清工人從2月開始逐層關閉安全措施，是否錢櫃負責監工的黃姓工程師是否知情。

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