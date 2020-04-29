澎恰恰老婆「受訪說溜嘴」！拜託媒體別報導…意外曝光欠債隱情

▲澎恰恰爆出債務糾紛。（圖／八大提供）

記者莊智勝／台北報導

藝人澎恰恰（64歲）驚爆傳出債務糾紛，甚至還疑似遭到黑幫逼債，澎不堪壓力一度試圖輕生，所幸在家人勸阻下，才未發生憾事。對於這一爆料，澎恰恰矢口否認，還反問致電求證的記者「是最近沒新聞嗎？」但對比澎堅定的態度，兒子雖然與父親口徑一致，但語氣卻略顯心虛，背後似乎仍有隱情。

據消息人士透露，澎恰恰去年間為了拍片而向金主借款1000萬元，依照生意商場常見的「借款保證金」規則，澎恰恰先匯了180萬元台幣，但事後對方卻反悔不借款；澎恰恰不甘錢沒借到、還賠光自己的積蓄，17日出面向刑事局提告詐欺。而這還只是這起債務糾紛的冰山一角，外傳澎恰恰還疑似因借款一事而遭到黑幫逼債，心情跌落谷底，甚至意圖輕生，所幸在家人的勸阻下才終於打消念頭。

對於這一爆料，澎恰恰接受《ETtoday星光雲》記者採訪時無奈回應，「是疫情沒新聞嗎？所以才說我自殺？」嚴正否認負債傳聞。澎恰恰兒子也回應，「爸爸人好好在家裡，完全是烏龍事件，沒有（黑道逼債）這回事！」雖然父子倆口徑一致否認，但兒子語氣卻不若父親堅定，背後似乎還藏有隱情。

據《聯合報》報導，澎恰恰老婆受訪時意外說溜嘴，雖然她與丈夫一致否認，但事後卻又拜託媒體別報導，意外曝光隱情；據悉，因澎恰恰接拍的廣告正要上檔，擔憂負面新聞影響而遭到換角，因此一家人才矢口否認。