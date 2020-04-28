菲裔婦人迷途錯認暖警為兒　警將錯就錯陪同返家解危

▲桃園市黃姓菲裔婦人27日下午疑因迷途在郵局內久久未離去，員警詢問時黃婦錯認員警為其兒子，員警乾脆陪同返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1名婦人27日下午在蘆竹區南山路上郵局呆坐久久未離去，郵局人員質疑婦人可能迷途打電話向警方求助，蘆竹警分局員警趕抵詢問婦人住在哪裡？但婦人卻答非所問，還將員警錯認為其兒子，員警乾脆將錯就錯，陪伴婦人邊聊天邊開車將婦人載送返家，避免在外遊蕩發生危險。

蘆竹警分局南崁派出所27日下午接獲郵局人員報案指稱，1名婦人獨坐在南山路郵局，婦人一臉疲態，顯然已在外遊蕩了一段時間，員警查出婦人口音與本地人不同，原來是菲裔華僑姓黃，今年已73歲，她女兒旅居海外工作，僅1名兒子在台工作，每週會回來探望，員警皮膚較黑讓黃婦誤認員警是她兒子回來探望，員警將錯就錯與黃婦閒話家常，隨後開車陪同黃婦返家，避免發生危險。

▲桃園市黃姓菲裔婦人27日下午疑因迷途走失，員警一路護送陪同返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局呼籲，家中有中高齡銀髮族者，請子女多關心長者居家安全，若有走失迷途之虞，可向各地區公所社會課申請佩戴愛心手鍊，以利身份識別，讓迷途者可在最短時間被尋獲，避免發生意外。

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