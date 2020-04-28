散佈「高雄3例染疫死亡隱匿不公告」訊息　屏東男支付公庫2萬+法治教育　

▲屏東地檢署將散佈不實染疫假訊息的林男緩起訴處分，支付公庫2萬元 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子日前散佈高雄地區有嚴重特殊傳染性肺炎出現3名死亡案例而隱匿不公布情事的假訊息，刑事局蒐證發現函轉屏東縣警局刑警大隊報請屏東地檢署指揮偵辦，林男坦承散佈該訊息，檢方28日諭知緩起訴處分，並在緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元及參加地檢署觀護人室安排之法治教育1場次。



屏東地檢署強調，新冠肺炎疫情已於世界各國持續蔓延擴大，為避免不實疫情影響防疫工作，並造成民眾過度恐慌，該署持續指揮司法警察機關從速偵辦散播不實疫情案件。

高雄地區並無因嚴重特殊傳染性肺炎出現3名死亡案例而隱匿不公布之情事，日前內政部警政署刑事警察局偵查第一大隊蒐證後發現，有民眾以社群軟體散播高雄地區有3名因嚴重特殊傳染性肺炎死亡案例而隱匿不予公布之不實訊息，隨即函轉屏東縣政府警察局刑警大隊調查。

檢警調查，林男未經查證，於2020年3月8日某時許起，以手機連結網路上網，至多數人得以共見聞之社群軟體facebook，張貼「高雄確診死亡的也是沒有人敢公佈啊！我知道的就有三例，但是不能亂說，說了會被察水錶」等文字，散布有關嚴重特殊傳染性肺炎及傳染病流行疫情之不實訊息。

檢警傳訊林男到案，他坦承散佈不實訊息，由於其犯後態度良好，且件事證明確，業經檢察官諭知緩起訴處分，緩起訴條件為緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元及參加本署觀護人室安排之法治教育1場次。

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