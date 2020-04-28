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上海第三屆進博會定11月舉辦　主推節能環保科技

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▲▼第二屆中國國際進口博覽會，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲第二屆中國國際進口博覽會於去年11月，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

儘管受新冠肺炎疫情影響，但中國大陸持續力推第三屆「中國國際進口博覽會」的舉辦。據官媒《新華社》報導，該展會已簽約展覽面積，目前已超過規畫面積的70%，參展企業數達到1100家，預計今年11月在上海舉行。

據了解，進博會在2018年11月，正值中美貿易爭端敏感期間首度舉辦後，今年將邁入第三屆，是全球首個以進口為主題的國家級展覽會，也被視為大陸年度四大主場外交活動之一；在海南博鰲亞洲論壇年會、北京一帶一路合作鋒會均受疫情影響後，進博會作為年度壓軸，若能順利甚至擴大舉辦，對中方具有重要的指標性意義。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。進博會,習近平（圖／記者陳政錄攝）

▲中共總書記習近平連續兩年出席進博會，發表演說。（圖／記者陳政錄攝）

中國國際進口博覽局副局長孫成海指出，第三屆進博會技術裝備展區的展品將在自動化、智能製造的基礎上，重點融入高速精密化、柔性集成化、綠色節能化等產業發展趨勢。

大陸國家節能中心副主任楊博進一步指出，本屆展會上，規劃節能環保專區預計面積達到1萬平方公尺。主要聚焦節能節水與新能源、資源綜合循環利用和環境保護等領域，以清潔取暖、美麗鄉村等主題搭建綜合展示場景。展覽期間，將邀請觀眾體驗互動「綠色黑科技」，並助推綠色製造的國際合作。

新華社報導強調，第三屆進口博覽會將於今年11月在上海舉行。內容上，技術裝備展區將「擴容升級」，重點打造節能環保板塊，截至目前，第三屆進博會已簽約展覽面積超過規劃面積的70%，簽約參展企業達到1100家。

▼第二屆中國國際進口博覽會現場。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼第二屆中國國際進口博覽會國家綜合展區—中國館。（圖／記者陳政錄攝）

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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