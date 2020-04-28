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要救災又要防疫　盧秀燕：消防弟兄防疫物資比照醫護人員

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▲盧秀燕肯定消防人員的努力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕肯定消防人員，要求防疫物資比照醫護人員。（圖／記者鄧木卿攝） 

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕28日表示，台中市消防弟兄除了受理一般救護、救災案件之外，也組成「防疫專責分隊」，負責載送新冠肺炎疑似個案，送往收治醫院診斷治療，已累計328案，任務加倍、風險也加倍，她當場要求出勤消防人員的防疫物資也要比照醫護同仁，第一優先供應補足，維護同仁安全。

▲盧秀燕肯定消防人員的努力。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府舉行市政會議，由消防局長曾進財簡報因應新冠肺炎防疫作為，曾指出，消防局受理疑似新冠肺炎有328案，消防局透過四大防疫安全控管，分別是落實TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）詢問，以進行源頭辨識；落實出勤防護裝備，完備安全防護；確保消毒作業完整性；檢討防疫措施及精進訓練等。

曾進財還說，出勤消防人員的防護裝備都完整，包括N95口罩、護目裝備、連身防護衣、2層手套、鞋套或膠鞋，救護車後艙以養生膠膜將車內設備器材包覆，無線電及精密儀器以密封袋包裝，降低感染風險。

此外，為確保消毒作業完整，救護車到院後都立即清潔消毒，返隊後再執行第二次，包括車體、車內、器材及自身衛生清潔等，戶外通風處靜置30分鐘以上。

盧秀燕表示，消防救難人員都是城市英雄，消防局除了市府與中央提供的防疫物資外，也有許多民間團體，如紅十字會、慈濟支援，她當場要求衛生局，將救護人員比照醫護人員，在防疫物資上第一優先供應，她也感謝消防局超前部署、加嚴加密，以勇敢專業的態度對抗疫情。

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