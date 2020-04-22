進門25分鐘...辣按摩師「右手秒圈住」上下套：免加錢！加碼再曝「這個+500」

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▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲謝男容留小雨為不特定男客從事半套性交易。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名謝姓男子為一間養生館負責人，但他卻容留女子「小雨」（化名），讓她在店內與不特定男客以50分鐘收費1000元的方式從事半套性交易。對此，桃園地院審理後認為，謝男的行徑已經觸犯圖利容留猥褻罪，因此判他4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，謝男是桃園一間養生館負責人，但他卻基於媒介、容留以營利之犯意，容留小雨和不特定男客從事半套，其服務內容為小雨以手撥弄、套弄男性生殖器到射精，並收取1000元費用，而店家再從中抽取400元，其餘600元才是由小雨所得。

養生館詭異的行徑，引發警方懷疑，因此喬裝成男客到店內，而小雨進到包廂按摩約25分鐘後，就用右手做出打手槍的手勢，而在對方詢問是否要加錢後，小雨則回應，「不用加錢，但如果用嘴巴要加收500」，但話才剛說出，警方就隨即表明身分。對此，桃園地院法官認為，謝男容留女子猥褻行為以謀利的行徑，已經破壞善良風俗、扭曲社會價值觀，因此依法判他4月徒刑，如易科罰金得以新台幣1000元折算一日。

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