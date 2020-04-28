出門粉絲狂湧上拍照！全民偶像「防疫F4」紅翻國際...120天都沒休假

▲指揮中心團隊核心成員，左至右分別為周志浩、陳時中、張上淳、莊人祥。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台灣對抗新冠肺炎逾百日，破紀錄天天舉行的疫情記者會，成為民眾的「必追劇」，光是指揮中心的直播，動輒就超過10萬人同時上線。觀看記者會掌握疫情，已經是台灣人的日常。

記者會的高收視率，讓中央流行疫情指揮中心團隊成員，都成為家喻戶曉的人物。除了指揮官陳時中，疾管署長周志浩、莊人祥被網友封為「疾管署浩角翔起」；莊人祥的暱稱是「祥祥」，台大副校長張上淳被稱為「淳淳」，在直播留言中備受網友關愛。

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外界都知道，指揮中心連續開張超過100天，但如果精確計算，指揮中心團隊從12月31日後，已經高達120天沒有休假，鐵人團隊在防疫第一線不眠不休，為防疫交出亮眼成績。

團隊當中，人氣最旺的當然是指揮官陳時中，這位民調支持度近9成的部長，備受民眾喜愛。但一開始，他實在沒想到自己會成為電視與網路名人，還紅到國外。

陳時中曾說自己「天生臉臭」，近年來各部會臉書粉絲專頁吹起親民風，不少部長級人物上網直播，與民眾互動。衛福部長陳時中在2019年2月勉強跟上風潮，獻出網路影片處女作，但全程面無表情，他只好自嘲「面惡心善」。

沒想到短短一年之後，他已經成為許多台灣民眾的偶像。他在每日記者會上談到同理心，籲請民眾不要獵巫等發言，屢次被做成網路金句廣為流傳。他主持的中央流行疫情指揮中心就算是宣布強硬措施，對違反防疫規定的民眾祭出重罰，民眾也多能配合與支持。

▲指揮官陳時中因為新冠肺炎成為台灣民眾的偶像。（圖／記者李毓康攝）

前一陣子，他有天在忙完公務之後，突然想吃速食店的蛋捲冰淇淋。幕僚下車去買，陳時中在路旁休息，結果被搶著跟他合照的民眾包圍，嚇得幕僚此後再也不敢放他單獨下車。

群眾魅力的養成並非一蹴可幾。陳時中從政時間僅約7年，但長期在民間單位協助政策推動，已累積數十年豐富經驗，練就一身溝通協調的能力。事實上，長照2.0政策，就有陳時中檯面下穿針引線的身影。

陳時中說，他在2017年2月接任衛福部長後，建立長照2.0制度，自認人生成績單可記上一筆。他原本想今年過年要好好休息，沒想到疫情爆發，從春節前一路忙到現在。

陳時中接受中央社記者專訪時說，他對自己期許，是成為一個對社會有用的人。為了成為「有用的人」，他往往很嚴厲，而現在66歲的陳時中，已經開始想當個慈悲老人，用慈悲、同理心去認同對方。

談到指揮中心核心人物已連續120天都沒有休假；陳時中說，知道同仁都很累，但「國家需要我們，我們義無反顧。」而且「人生難得有機會可以做一件對國家有用的事情。」

▲莊人祥被網友封為「句點王」。（圖／記者徐斌慎攝）

在網友聲量排名第二名的是莊人祥。他說，對爆紅「不可置信」，但開心一下就過了。他推估原因，可能是他拙於言辭，才會被封為「句點王」，記者會特色。

莊人祥專長醫療大數策的分析，他在美國哥倫比亞大學的博士學位，就是利用大數據做公共衛生監測，從健保就醫資料庫中，爬梳出疫病的蛛絲馬跡、研判未來趨勢是他的絕活，被疾管署同仁戲稱為「情報頭子」。

▲張上淳是抗SARS老將。（圖／記者李毓康攝）

這次新冠肺炎疫情中，每每涉及核酸檢驗「三採陰」或「復陽」是什麼意思、快篩是怎麼進行的、抗體陽性是否代表沒事了之類的專業問題時，就需要「張教授」來上課說清楚，「張教授」是網友對張上淳的另一個暱稱。

疫情中心專家召集人張上淳，是自嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來無「疫」不與的防疫老將，曾任衛生署副署長，兼具感控醫療與公衛政策的專業背景。在這次新冠肺炎疫情中，卻因為一個兒子被質疑特權出國度假、另一個兒子在臉書情緒性發文，令他一度萌生退意，但後來在防疫團隊支持下，重新歸隊。

周志浩在SARS期間，曾任台北縣政府衛生局長，當時跟著前縣長、現任行政院長蘇貞昌抗煞，成立SARS專責醫院，勞碌過度的他曾睡在辦公室，沒想到17年後，他當上疾管署長，再度遇上老長官蘇貞昌，兩人又一同併肩對抗新冠肺炎。

▲抗煞期間，周志浩曾經睡在辦公室。（圖／指揮中心提供）