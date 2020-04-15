賊好餓！他出獄沒工作　潛入民宅煮泡麵吃「我不跑了」…法官不忍重判

▲吳男再次當賊只偷泡麵，失風被逮後獲得輕判。（圖／取自pixday）



記者洪正達／高雄報導

高雄吳姓男子因竊盜案坐牢，日前刑滿出獄後急著找工作，某日在因飢餓難耐，鎖定洪婦住宅行竊，禁入屋內後直奔廚房翻找食物，最後讓他得手一碗「爌肉泡麵」後又急著找開水準備泡麵，這時女屋主因廚房騷動前往察看，當場將吳男逮著正著，橋頭地院審理後，依侵入住宅竊盜罪判他4個月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

橋頭地院指出，吳男出獄後因工作不穩定，導致三餐無以為繼，2019年8月底上街尋找食物途中，發現洪婦住家側門沒關緊用壓克力板遮擋，於是心生歹念潛入屋內，先是找到一碗泡麵後，又急著找開水要立即享用，沒想到因廚房傳出的聲響早就引起洪婦注意，前往察看後立即報警抓人，吳男到案後坦承自己的犯行，後續庭審時，法官認為吳男以不正當手法侵入他人住宅獲取物資，造成他人財產損害，也對居住安全產構成威脅。

不過，法官也考量到吳男當時因身無分文下因「飢寒起盜心」才潛入屋內行竊，動機上不算惡劣，且當日除了偷泡麵並沒有搜刮其他財物，加上被洪婦發現後並無抵抗行為，在現場靜候警方到場，認定他知錯且勇敢面對，洪婦在事後也對他表示同情不願再追究。

因此法官也認為吳男的竊盜案有情輕法重的情況，因此對他酌情減刑，依入侵住宅竊盜罪判他4個月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

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