Google Pixel Buds在部分國家上市 外媒：真正的無線智慧耳機

▲Pixel Buds無線智慧耳機介紹。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

今天凌晨相信有許多消費者都收到來自Google Play的(勸敗)信件，就是與Google Pixel 4系列同步發表的最後一項新品-Pixel Buds在美國上市，台灣也確認會在近期內推出。而外媒毫無意外的在第一時間發出評測結果，並給出這樣的評價「真正的智慧耳機」，究竟實際情況如何，請看本篇追蹤報導。

談到智慧耳機，記者第一時間想到的是Sony mobile推出的Xperia Ear Duo，當時使用的過程中，對於該款耳機除了可以在免持的前提下播放音樂，配對也很容易之外，主要還可以作到啟用Google Assistant、Siri來開啟應用程式、導航、詢問時間與天氣，並且可以告訴你現在的訊息通知內容等應用感到非常貼心與震撼，後續使用上來說，發現該款耳機的收音情況相當清晰，至今是記者用來作為戶外採訪的主力耳機之一，唯一的問題就是續航力不足。（詳細評測可參考：SONY Xperia Ear Duo智慧耳機開箱初評：每個人都要有的無線體驗）

▲2018年5月18日在台上市的SONY Xperia Ear Duo，支援Siri、Google Assistant，是近年來評測最聰明的無線耳機。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

而在去年 10 月， Google 在美國紐約舉辦的 #madebygoogle 新品發表會時，吸引記者的除了Pixel 4 XL之外，就是這次剛上市的Pixel Buds了。大致介紹一下，該款耳機分為左右耳，外型就像一顆小糖果，支援IPX4生活防水，由於是Google的親兒子，因此可以完美發揮Google Assistant的所有功能，一次充電可以持續使用 5 個小時，搭配隨附的無線電池盒可以持續使用 24 個小時。

記者大致消化了Engadget與The Verge近萬字的評測結果，了解到該款耳機在實際使用時，兩間媒體公司的資深編輯都對於該款耳機的外觀設計、配戴舒適度、與免持Google Assistant等方面給予很高的評價。而且在音效方面，Pixel Buds雖然沒有預設的EQ等化器，但是從軟體跟聲學的角度來看，該款耳機用上了12毫米驅動單體，擴大了整體的音域空間，所以各家媒體對於該款耳機的音樂播放功能給出很高的評價。

Engadget是比較了AirPods Pro，他們認為無論這次在啟用Google Assistant語音助理的時候，不用按下側邊的按鈕，只要說“ OK，Google”或“ Hey，Google”，然後說出相關命令即可，而且反應很好，耳機可以很聰明的因應用戶的命令做出所有反應，這個讓記者想到可以免持操作物聯網家電，好比說：「OK，Google，我回來了！」然後手機就會協助啟用預設的所有家電，好比說開燈、開音響、開冷氣等等，當然前提是在完成這件事情之前，必須要做一些複雜的配置，但至少對於耳機前端配置上是沒有任何問題的。

另外一點吸引人的地方就是翻譯功能，從評測結果來看，只要點按觸控按鍵，就可以協助翻譯對方講的日文或者法文，或甚至幫你翻譯好並且教你想要講的外國話。

倒是有一個讓評測不知道好還是壞的功能，就是可以因應環境聲音調整耳機音量大小的Adaptive Sound功能，有些編輯評測起來認為比起AirPods更加聰明，但也有碰到不能啟用的情況。

此外，雙方對於該款耳機的續航力都給出了差評，該款耳機雖然可以透過充電盒來滿足24小時的使用時間，但使用體驗上來說還是會被中斷，雙方基本上連續使用大約4小時就會出現電力不足的情況，這方面跟AirPods Pro差不多，但比起三星Galaxy buds、Jabra Elite 75t還是稍嫌不足，而且不能一次配對兩個裝備。一個比較好的地方在於該款耳機的充電盒本身支援無線充電，也支援USB-C快充，這方面跟AirPods Pro一樣，可以讓人快速充電完再接著使用2小時。

即便如此，Engadget的編輯Billy Steele還是給出了：「真正的智慧耳機」這樣的評價。The Verge的Chris Welch則是認為Google終於有個好用的真.無線耳機，而且音質還很不錯！整體評價都非常高，雖然一口氣就打趴了目前當紅的AirPods Pro，但是在比較智慧功能來說，記者可能還是會拿Xperia Ear Duo來作為評比對象。

從NCC的文件來看，Google Pixel Buds應該會有台灣上市的機會，畢竟台灣也支援繁中版本的Google Assistant，不過目前到台灣的Google Play Store還未了解到上市情報，如果比對美國的 179 美元價格來說的話，台灣方面售價約在新台幣 5,500元左右。