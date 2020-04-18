國中會考5/1模擬演練！　台北試場「採原地用餐、不開冷氣」

▲國中會考用餐將以當日試場原地用餐，減少移動及發放便當轉換場地不便。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國中會考將在5月16、17日登場，正值新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，台北市政府教育局今（18日）表示，台北考區已超前布署準備，教育局業密集開會研商並訂定工作手冊，用餐將以當日試場原地用餐，減少移動及發放便當轉換場地不便，且擬不開冷氣，確定會在5月1日進行模擬演練及觀摩。

北市教育局表示，今年台北考區計21726名考生報考，區分24個試場，一般考場最大為1725人，最少為135人，當天會落實體溫量測，各校配置有溫度感測器及額溫槍，按照報考人數規劃3-5個體溫量測站，報到時間7時至8時30分，共90分鐘，並將區分各國中學生報到時間，以舒緩人流。

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若有發燒考生應考，北市教育局指出，一旦額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度就安排到備用教室應考；備用教室將優化安排，每間以6-8人做規劃。另監考老師也將穿戴中央配置之防護設備。

教育局提到，當日考生均須配戴口罩應試，每日均由學校發放1個，教育局日前已配送至各國中，若忘戴口罩或口罩污損，當日考場亦有提供備用口罩服務。另考量天氣炎熱，試場是否能維持開窗或冷氣，教育局將向全國試務會爭取。

教育局強調，本年度因不開放家長陪考（特殊生家長事先申請者除外），將由各國中組成考生服務隊，考生服務隊初步規劃人數將以九年級班級數乘以2再加10人，確保服務隊專區及考生休息區，均能有寬敞通風社交距離，服務隊將協助考生用品保管、學生習慣之便當統一訂購發放、學生個別問題協助等。用餐將以當日試場原地用餐，減少移動及發放便當轉換場地不便，並統一以酒精擦拭環境。每一層樓的兩側都會有噴霧酒精、洗手檯都有按式洗手乳。

最後，教育局已要求24個試場提報考區規劃，包含應試區、試務中心、考生休息區、考生服務隊專區、簡易醫療中心等，相關措施於4月21日提報中央全國試務會後公告各校，以利隨時因應及準備。教育局強調，台北考區已超前布署準備，教育局業密集開會研商並訂定工作手冊，但涉及全國試務仍需尊重中央規範，目前已安排109年5月1日進行模擬演練及觀摩，要求台北考區各考場超前布署及演練。